Volvo C40 Recharge 238 KM vs Mercedes EQA 300 228 KM. Elektryki z klasy premium

Volvo C40 vs Mercedes EQA. Nadwozie i wnętrze

Obecnie niemal każdy producent z segmentu premium ma w swojej ofercie miejskiego crossovera w elektrycznym wydaniu. Zwinne, bardzo dynamiczne, ciche i komfortowe, a do tego sowicie wyposażone i oferujące ogromny wachlarz wyposażenia opcjonalnego. Fakt, cenowo zbliżają się do modeli z segmentu D, ale jeśli ktoś szuka elektryka do miasta w luksusowym wydaniu, ma w czym przebierać. Volvo

Oba modele pod względem stylistycznym mają bardzo wiele do zaoferowania, choć to Volvo wydaje się nieco świeższym i bardziej unikatowym pomysłem. Co prawda wystarczy rzut oka, aby od razu rozpoznać charakterystyczne linie Volvo, ale typowe dla elektryków dodatki i dość nietypowa linia nadwozia sprawia, że na C40 zawieszamy wzrok na nieco dłużej. To dość nietypowy projekt i co prawda zachowano charakterystyczną, skandynawską surowość, to stylistom udało się narysować linię nadwozia w taki sposób, aby nie pozostawiała nikogo obojętnym. Przedłużona linia dachu, która w zasadzie zaraz za słupkiem A zaczyna powoli opadać tworząc złudzenie nadwozia coupe lub nawet fastback. Do tego bardzo charakterystyczne „lotki” po bokach, niewielki spojler na skraju klapy bagażnika i niewielka szyba tylna sprawiają, że C40 wyróżnia się na ulicy. Dodajmy do tego duże felgi o ładnym wzorze, liczne nakładki z tworzywa sztucznego i ładny lakier, a mamy gotowy przepis na atrakcyjne auto o miejskim charakterze.

Środek jest typowy dla Volvo, czyli nieco surowy, minimalistyczny, elegancki, ale tutaj również nie brakuje ładnych, stylistycznych smaczków. Jest znany z innych modeli niewielki panel z przyciskami pod dużym, pionowo ustawionym ekranem. Po bokach mamy wąskie kratki nawiewów oraz bardzo oszczędną w formie konsolę środkową i centralną. W zasadzie to chyba tylko modele Tesli mają bardziej minimalistyczne wnętrze i mniej fizycznych przycisków. Dla miłośników nowoczesnych rozwiązań to oczywiście zaleta, ale mimo wszystko niemiecki konkurent oferuje nieco lepszą ergonomię i przede wszystkim wygodniejszą obsługę za pomocą większej liczby przycisków i przełączników. Miejsca jest nieco więcej niż w EQA i widać to szczególnie na kanapie z tyłu. Bagażnik w standardowym układzie kanapy jest nieco większy i oferuje 413 litrów, ale po złożeniu oparć jest to 1205 litry. Nieco mniej niż u konkurenta.

Mercedes EQA prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Choć ogólna sylwetka i proporcje nawiązują do swojego spalinowego odpowiednika, to przód i tył, zwłaszcza wyraźne światła, odzwierciedlają charakterystyczny styl elektrycznej serii modeli EQ. Co to dokładnie oznacza? Na przedniej części zauważamy zamkniętą atrapę chłodnicy oraz charakterystyczną pasującą do serii modeli elektrycznych EQ listwę świetlną, rozciągającą się przez całą szerokość maski. Czy prezentuje się to estetycznie? Opinie są różne i - choć nie wszystkim może przypaść to do gustu - bez wątpienia przyciąga uwagę swoją oryginalnością. W przypadku EQA, zwłaszcza w zestawieniu z nieco bardziej sportowym pakietem AMG, ta listwa prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Tylne partie również różnią się od GLA. Zauważalny jest tu podobny motyw z pasującą do charakteru serii EQ listwą LED, przywodzącą na myśl delikatnie zagiętą zszywkę. Po bokach znajdują się dwa owalne elementy świetlne, co jest detalem, który osobiście wyjątkowo przypadł mi do gustu. Dodatkowo na nadwoziu widnieją subtelne plakietki z logo EQ. Pozostałe detale zależą już od osobistego gustu i wybranych konfiguracji. A co znajdziemy we wnętrzu?

Wnętrze praktycznie odzwierciedla to znane z modelu GLA. Zdaję sobie sprawę, że nowoczesne wnętrza Mercedesa różnych klas nie każdemu przypadają do gustu – sporo faktur, kształtów, oświetlenie ambientowe etc. - jednak wiele osób bardzo dobrze czuje się w otoczeniu tych wszystkich "upiększaczy". Materiały użyte do wykończenia są solidne i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości. Jeśli chodzi o przestrzeń, nie należy oczekiwać cudów - modele oparte na platformie Klasy A nie wyróżniają się wyjątkową przestronnością, szczególnie z tyłu. To jednak nie jest tragedią, a osoby o niewielkim wzroście nie odczują dyskomfortu. Tylna kanapa zapewnia wystarczającą ilość miejsca, a opcjonalna jej regulacja pozwala dostosować miejsce w bagażniku do nagłych potrzeb. Bagażnik w tej wersji ma pojemność 340 litrów, którą można zwiększyć do 1320 litrów po złożeniu oparcia kanapy.