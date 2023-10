Policjant kierujący ruchem. Jak odczytywać wydawane polecenia?

Kierowcy mogą odczytać pewne gesty intuicyjnie, jak na przykład wezwanie do zatrzymania się przez podniesienie ręki z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną w stronę nadjeżdżających pojazdów czy czasami już nieco „zirytowany” ruch ręką policjanta nakazującego opuszczenie skrzyżowania. Jednocześnie trudno podążać za tymi zachowaniami, widząc zagubienie pozostałych uczestników ruchu – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Kluczowe do zapamiętania jest to, że gdy policjant zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza to zakaz wjazdu na skrzyżowanie, a dla pieszych zakaz wejścia na jezdnię (odpowiednik czerwonego światła). Jeśli funkcjonariusz stoi bokiem, jest to zezwolenie na wjazd czy wejście na jezdnię (zielone światło). Jeżeli jednak ma do tego wyciągnięte poziomo obie ręce, to wydaje zakaz wjazdu kierowcom i poruszania się pieszym.

Kiedy osoba kierująca ruchem wykonuje gesty ręką od wyprostowanego ramienia w kierunku nadjeżdżających pojazdów do barku, oznacza to upewnienie uczestników ruchu o utrzymaniu kierunku oraz ponaglenie kierowców do sprawnego i płynnego przejazdu.