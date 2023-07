SsangYong ma nowy model. Byliśmy na prezentacji

Wśród konkurentów nowego „koreańczyka” wymienia się Hyundaia Tucsona, Kię Sportage, Nissana X-Traila oraz Toyotę RAV4. Torres jest od nich nieco dłuższy, ma także większy bagażnik (703 l). Zyskała na tym także przestronność kabiny, szczególnie na tylnej kanapie. To wszystko przemawia na jego korzyść.

Torres, bo o nim mowa ma być zwiastunem zmian (w domyśle tylko na lepsze) w pozycji SsangYonga wszędzie tam, gdzie marka jest obecna, w szczególności w Europie. Jest to model typu SUV, który podobnie jak Tivoli, Korando, Rexton i Musso jest jednoznacznym przykładem charakteru samochodów tej koreańskiej marki. SsangYong Torres już w sierpniu pojawi się w ofercie polskich dilerów. Do wyboru będą cztery wersje wyposażenia oraz napędy FWD i AWD.

Piątka za wygląd

Reprezentująca od dwóch lat SsangYonga na naszym rynku spółka SsangYong Auto Polska zbudowała już sieć 35 stacji dilerskich. Torres ma być modelem, który w swojej kategorii ma uczynić markę jeszcze bardziej rozpoznawalną. Jego atutami są nie tylko atrakcyjna cena i wygląd czy wyposażenie, ale również trwałość i niezawodność czego wyrazem jest obejmująca go 5-letnia gwarancja. Ryszard M. Perczak

Już kilka tygodni temu podczas statycznej prezentacji tego samochodu zwróciliśmy uwagę na to, że Torres się bardzo efektownie prezentuje. Styl w jakim zaprojektowano ten model łączy bardzo udanie nowoczesność, charakter i przeznaczenie. Jego dwubryłowa sylwetka nie pozostawia złudzeń, że to SUV. Oryginalne elementy stylistyczne, jak grill, lampy główne, uchwyty na masce czy słupek C w formie zachodzącego na dach barwnego płatu blachy czynią ten samochód zauważalnym. Również ciekawie zaprojektowano tylną klapę oraz lampy.