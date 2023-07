Jeep Avenger 1.2 GSE T3 100 KM vs Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 KM. Porównanie zwinnych mieszczuchów

Oba auta to świetne propozycje dla kogoś, kto szuka dynamicznego auta miejskiego, dającego sporo frajdy z jazdy, ale i nie zużywającego zbyt dużej ilości paliwa. Problem pojawia się po zerknięciu na cenniki, bowiem Jeep Avenger, mimo świetnego wyglądu, wysokiej funkcjonalności, jakości wykonania, oferuje o wiele skromniejsze wyposażenie. Hyundai Bayon nie jest tak ciekawy wizualnie (choć to kwestia gustu), w środku może wydawać się odrobinę bardziej plastikowy, ale w cenie około 110 000 złotych otrzymujemy praktycznie kompletnie wyposażone auto. Poza tym w Hyundaiu mamy w opcji jeszcze 7-biegowy automat (dopłata 7000 złotych), a oferta Avengera tego nie przewiduje.

Jakiś czas temu poszukiwanie auta miejskiego nie było trudnym zadaniem, a kwota około 80 000 złotych była aż nadto wystarczająca. Dziś dysponując kwotą 100 000 złotych możemy mieć problem z wyjściem ponad totalnie bazowy wariant. Czy dołożenie około 10-15 tys. złotych coś zmieni? Postanowiliśmy sprawdzić oferty dwóch ciekawych modeli z segmentu B-SUV. Co dostaniemy za 110-115 tys. złotych?

Jeep Avenger vs Hyundai Bayon. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Trzeba przyznać, że nowy Jeep Avenger prezentuje się niezwykle atrakcyjnie, a jego kompaktowe nadwozie posiada doskonałe proporcje. Samochód ma wymiary 4084 mm długości, 1776 mm szerokości i 1528 mm wysokości, z rozstawem osi wynoszącym 2562 mm. Krótkie zwisy, odpowiedni prześwit (200 mm) oraz poszerzenia nadkoli dodają mu muskularnego, dynamicznego i nieco surowego charakteru, charakterystycznego dla marki Jeep. Dodatkowo, siedmiożebrowy grill, podwójne klosze lamp osadzone w czarnej ramce, nakładki z tworzywa sztucznego oraz nadkola o przekroju trapezu są elementami, które dodają mu uroku, tworząc świetnie wyglądające małe auto "terenowe". Wiem, może brzmi to trochę śmiesznie, ale Jeep twierdzi, że nawet w wersji z napędem na przednią oś, właściwości terenowe są bardzo przyzwoite. Świadczy o tym bardzo dobre kąty natarcia, zejścia oraz rampowy. A co możemy znaleźć we wnętrzu tego samochodu? Oba auta to świetne propozycje dla kogoś, kto szuka dynamicznego auta miejskiego, dającego sporo frajdy z jazdy, ale i nie zużywającego zbyt dużej ilości paliwa. Problem pojawia się po zerknięciu na cenniki, bowiem Jeep Avenger, mimo świetnego wyglądu, wysokiej funkcjonalności, jakości wykonania, oferuje o wiele skromniejsze wyposażenie. Hyundai Bayon nie jest tak ciekawy wizualnie (choć to kwestia gustu), w środku może wydawać się odrobinę bardziej plastikowy, ale w cenie około 110 000 złotych otrzymujemy praktycznie kompletnie wyposażone auto. Poza tym w Hyundaiu mamy w opcji jeszcze 7-biegowy automat (dopłata 7000 złotych), a oferta Avengera tego nie przewiduje. Archiwum We wnętrzu udało się połączyć najlepsze cechy projektów Compassa i Wranglera, tworząc świetnie zaprojektowaną deskę rozdzielczą Avengera. Ciepły, żółty panel nadaje całej przestrzeni lekki, nieco młodzieżowy styl, a minimalistyczny panel z przyciskami do sterowania najważniejszymi funkcjami oraz duże ekrany - centralny i wirtualne zegary - są bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. W bazowej wersji wirtualne zegary wyświetlane są na 7-calowym ekranie, natomiast w pozostałych wersjach ekran ma ponad 10 cali. W środku znajdziemy również wiele schowków, w tym jeden z magnetyczną roletką oraz półkę na niemal całej szerokości, idealną do przechowywania drobiazgów, z wyjmowaną "rynienką" ułatwiającą szybkie i łatwe czyszczenie. Bagażnik ma pojemność 355 litrów, a na kanapie nie brakuje miejsca, szczególnie jeśli chodzi o wysokość. Jakość wykończenia również nie zawodzi, chociaż jest pewna ilość plastiku, ale w tej klasie nie jest to szczególnie dokuczliwe.

Koreańska propozycja prezentuje się nieco skromniej, ale nadal emanuje dynamiką i posiada wiele interesujących smaczków. Samochód mierzy 4180 mm długości, 1775 mm szerokości i 1500 mm wysokości, z rozstawem osi wynoszącym 2580 mm. Przód jest zdominowany przez ogromny wlot powietrza w zderzaku, który posiada dodatkową srebrną nakładkę w dolnej części. Jeśli wybierzemy kontrastowy kolor, na przykład turkusowy z czarnym dachem, czarne elementy przodu prezentują się jeszcze bardziej imponująco. Dodatkowo, dzielone światła, z czego te górne są bardzo wąskie i połączone czarnym pasem, dodają charakteru. Z boku samochodu zauważalne są liczne przetłoczenia i delikatne linie. Szczególną cechą jest szeroki słupek C, który jest w kolorze nadwozia. Z tyłu zastosowano klosze lamp w kształcie bumerangów oraz obfitość czerni - na klapie i zderzaku - co sprawia, że główny kolor nadwozia ogranicza się do dość wąskiego pasa. Patrząc na ten samochód trudno oderwać wzrok od wielu ciekawych detali. Oba auta to świetne propozycje dla kogoś, kto szuka dynamicznego auta miejskiego, dającego sporo frajdy z jazdy, ale i nie zużywającego zbyt dużej ilości paliwa. Problem pojawia się po zerknięciu na cenniki, bowiem Jeep Avenger, mimo świetnego wyglądu, wysokiej funkcjonalności, jakości wykonania, oferuje o wiele skromniejsze wyposażenie. Hyundai Bayon nie jest tak ciekawy wizualnie (choć to kwestia gustu), w środku może wydawać się odrobinę bardziej plastikowy, ale w cenie około 110 000 złotych otrzymujemy praktycznie kompletnie wyposażone auto. Poza tym w Hyundaiu mamy w opcji jeszcze 7-biegowy automat (dopłata 7000 złotych), a oferta Avengera tego nie przewiduje. Archiwum Wnętrze Hyundaia Bayon jest minimalistyczne, ale z kilkoma ciekawymi i nowoczesnymi rozwiązaniami. Przez całą szerokość deski rozdzielczej biegną linie, które przypominają bardzo szerokie kratki nawiewów. Te z kolei skrzętnie zamaskowano. Ogromny ekran systemu info-rozrywki w wyższych wersjach wyraźnie wystaje ponad obrys deski rozdzielczej i płynnie spaja się z daszkiem, który skrywa opcjonalne, wirtualne zegary. Interesująco prezentuje się również kierownica z czterema, finezyjnie stylizowanymi ramionami. W wyższych wersjach wyposażenia dostaniemy także dwukolorową tapicerkę, podłokietnik czy wspomniane już duże ekrany. Dzięki temu wnętrze Bayona robi się atrakcyjne i bardzo nowoczesne. Przestrzeni nie brakuje, a bagażnik ma pojemność 411/1205 litrów.

Jeep Avenger vs Hyundai Bayon. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Co prawda głównym składnikiem oferty Jeepa Avengera jest napęd elektryczny, ale na rynku polskim ukazała się również skromniejsza wersja spalinowa. Pod maską pracuje silnik 1.0 GSE T3 o mocy 100 KM i momencie obrotowym 205 Nm. Nie są to wartości specjalnie imponujące, ale ze względu na fakt, że auto waży zaledwie 1187 kilogramów, przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje przyzwoite 10,6 sekundy, a ogólna dynamika w mieście jest bardzo przyzwoita. Prędkość maksymalna to 184 km/h, a średnie spalanie wg. normy WLTP to 5,5 l/100 km.

Po drugiej stronie barykady stoi Hyundai Bayon z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 100 KM i momencie obrotowym 172 Nm. Tutaj również mamy do czynienia z bardzo lekkim autem (1095 kilogramów), więc miejska dynamika jest na odpowiednio wysokim poziomie. Osiągi są bardzo podobne do „polskiego” konkurenta, bowiem przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 183 km/h. Średnie spalanie wg. producenta (i normy WLTP) to 5,4 l/100 km. Co prawda Jeep Avenger dysponuje większym momentem obrotowym, ale jest nieco cięższy, więc niższy moment obrotowy w lżejszym Bayonie nie jest wielkim problemem.

Jeep Avenger vs Hyundai Bayon. Ceny i wyposażenie

Dotarliśmy do cen i tutaj pojawiają się pewne schody, które są widoczne już na pierwszy rzut oka. Jeep Avenger z silnikiem 1.2 GSE T3 100 KM z manualną skrzynią biegów w bazowej wersji kosztuje 99 900 złotych. Bazowy Hyundai Bayon z silnikiem 1.0 T-GDI 100 KM z manualną skrzynią w bazowej odmianie to koszt 89 400 złotych (w promocji 81 400 złotych). Co ciekawe, topowa odmiana Bayona (Executive) kosztuje 102 900 złotych, a w promocji jest to kwota 94 900 złotych – niższa niż bazowy Avenger. No ale przyjmijmy, że dysponujemy kwotą około 110 000 złotych. Co za to kupimy?

Zaglądamy do cennika Jeepa Avengera i widzimy odmianę Longitude za 109 000 złotych. Co dostajemy w tej kwocie ponad bazową wersję?

asystenta zjazdu ze wzniesienia (Hill Descent Control);

system zarządzania trakcją z trybami jazdy;

klamki drzwi w kolorze nadwozia;

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;

system audio z 6 głośnikami;

klimatyzację manualną etc.

Niestety wszystkie najciekawsze dodatki funkcjonalne i estetyczne znajdują się w topowej odmianie Summit (m.in. podgrzewane fotele, szuba w miejscu wycieraczek, automatycznie ściemniane lusterko wsteczne, welurowe dywaniki, system monitorowania martwego pola etc.), która kosztuje 132 300 złotych. To dużo. A co oferuje konkurent?

W cenie 102 900 złotych (w promocji 94 900 złotych) dostajemy topową odmianę Hyundaia Bayona tj. Executive, a w standardzie tej wersji znajdziemy m.in.: przyciemniane szyby tylne;

reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów;

aluminiowe felgi 17-calowe;

podgrzewane fotele przednie;

podgrzewaną kierownicę;

podłokietnik ze schowkiem;

automatyczną klimatyzację etc.

Za różnicę w cenie dokupujemy kilka pakietów i mamy niemal w pełni wyposażone auto w cenie o wiele niższej, niż konkurent.

Podsumowanie

Oba auta to świetne propozycje dla kogoś, kto szuka dynamicznego auta miejskiego, dającego sporo frajdy z jazdy, ale i nie zużywającego zbyt dużej ilości paliwa. Problem pojawia się po zerknięciu na cenniki, bowiem Jeep Avenger, mimo świetnego wyglądu, wysokiej funkcjonalności, jakości wykonania, oferuje o wiele skromniejsze wyposażenie. Hyundai Bayon nie jest tak ciekawy wizualnie (choć to kwestia gustu), w środku może wydawać się odrobinę bardziej plastikowy, ale w cenie około 110 000 złotych otrzymujemy praktycznie kompletnie wyposażone auto. Poza tym w Hyundaiu mamy w opcji jeszcze 7-biegowy automat (dopłata 7000 złotych), a oferta Avengera tego nie przewiduje.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Jeep Avenger 1.2 GSE T3 100 KM (MT6) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 KM (MT6) Platforma CMP/eCMP Hyundai-Kia K2 Platform Euro NCAP 5/5 5/5 Wysokość (mm) 1534 1490 Rozstaw osi (mm) 2557 2580 Długość/szerokość (mm) 4084/1776 4180/1775 Pojemność bagażnika (l) 380/b.d. 411/1205 Cena (zł, brutto) od 99 900 zł od 89 400 zł Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1187 1095 Pojemność zbiornika paliwa (l) 44 40 Układ napędowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa Pojemność (cm3) 1199 998 Liczba cylindrów 3 3 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń manualna, 6-biegowa manualna, 6-biegowa Osiągi Moc (KM) 100 100 Moment obrotowy (Nm) 205 172 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,6 10,7 Prędkość maksymalna (km/h) 184 183 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 5,5 (WLTP) 5,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 124 122 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Jeep Avenger 1.2 GSE T3 100 KM (MT6) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 KM (MT6) Poduszki powietrzne 6 6 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr O S Klimatyzacja manualna/automatyczna S/O S/O Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Jeep Avenger 1.2 GSE T3 100 KM (MT6) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 KM (MT6) Przestronność wnętrza

+ Silnik + + Osiągi + + Podwozie +

Poziom hałasu (odczuwalny) + + Zużycie paliwa + + Wyposażenie

+ Cena

+ Wynik końcowy +++++ (5) +++++++ (7)

