Seat Arona FR. Co ma do zaoferowania nowa wersja Limited Edition?

SEAT Arona odświeżył i ożywił segment miejskich SUV-ów. Od momentu wprowadzenia modelu na rynek w 2017 r. klientom dostarczono już ponad pół miliona pojazdów. Co więcej, w zeszłym roku Arona była najlepiej sprzedającym się samochodem marki, z wynikiem 89 000 dostarczonych egzemplarzy, co stanowiło wzrost rok do roku o 25,3%.

- SEAT Arona jest najlepiej sprzedającym się modelem naszej marki. Samochód ugruntował swoją pozycję w segmencie miejskich SUV-ów, oferując klientom pojazd zaprojektowany z myślą o ich potrzebach – przyznał Sven Schuwirth, wiceprezes SEAT-a ds. sprzedaży i marketingu. - Limitowana edycja FR mocniej stawia na design Arony, dodając nowe, estetyczne akcenty nadwozia i wewnątrz pojazdu stworzone dla tych, którzy wybierają miejski klimat – dodał.