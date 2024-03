Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Test cz.3 – napęd, prowadzenie, zużycie paliwa i ceny

Poznaliśmy już wnętrze modelu, jego zalety i wady, jeśli chodzi o ergonomię i komfort podróżowania, teraz pora skupić się na napędzie, a to naprawdę ciekawe i dość nietypowe rozwiązanie. Poznajmy bliżej układ 1.2 E-Tech Full Hybrid o mocy 200 KM i sprawdźmy, jak spisywał się na co dzień.

Napęd E-Tech Full Hybrid - co to takiego?

Napęd E-Tech Full Hybrid to układ hybrydowy typu full hybrid, czyli taki, który pozwala na jazdę zarówno na silniku spalinowym, jak i na silniku elektrycznym, lub na obu jednocześnie – w zależności od obciążenia, warunków drogowych, a nawet temperatury. W odróżnieniu od układu typu plug-in hybrid, nie ma możliwości ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła prądu, a jedynie z odzyskiwania energii podczas hamowania i zwalniania. Napęd E-Tech Full Hybrid składa się z trzech głównych elementów:

silnika spalinowego - jest to trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra i mocy 130 KM. Jest to całkowicie nowy silnik, opracowany specjalnie dla układu E-Tech Full Hybrid. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin. Silnik ten ma także kilka ciekawych rozwiązań technicznych, takich jak:

silnika spalinowego - jest to trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra i mocy 130 KM. Jest to całkowicie nowy silnik, opracowany specjalnie dla układu E-Tech Full Hybrid. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin. Silnik ten ma także kilka ciekawych rozwiązań technicznych, takich jak:

zmienny stopień sprężania - pozwala na dostosowanie stopnia sprężania mieszanki paliwowo-powietrznej w zależności od warunków pracy silnika. W ten sposób silnik może pracować w optymalnym zakresie wydajności i oszczędności, redukując straty energii i poprawiając spalanie;

zmienny czas otwarcia zaworów - pozwala na regulację czasu otwarcia i zamknięcia zaworów ssących i wydechowych w zależności od obciążenia silnika. W ten sposób silnik może lepiej kontrolować przepływ powietrza i paliwa do cylindrów, zwiększając moc i moment obrotowy, a jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję spalin;

zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu - pozwala na zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności od obciążenia silnika. W ten sposób silnik może lepiej dostosować się do jakości paliwa i warunków atmosferycznych, zapewniając optymalne spalanie i wydajność;

zmienna geometria turbiny - pozwala na zmianę kąta rozwarcia łopatek turbiny w zależności od obciążenia silnika. W ten sposób silnik może lepiej kontrolować ciśnienie doładowania i zapobiegać zjawisku spadku mocy przy wysokich obrotach.

silników elektrycznych - są to dwa silniki elektryczne o mocy 68 i 34 KM, które pełnią różne role w układzie E-Tech Full Hybrid. Pierwszy silnik, o mocy 68 KM, jest zintegrowany z rozrusznikiem i alternatorem (BSG) i służy do wspomagania silnika spalinowego podczas ruszania i przyspieszania, a także do odzyskiwania energii podczas hamowania i zwalniania. Drugi silnik, o mocy 34 KM, jest zintegrowany z przekładnią wielotrybową Multi-mode MMT) i służy do napędzania samochodu w trybie elektrycznym, a także do współpracy z silnikiem spalinowym w trybie hybrydowym. Oba silniki są zasilane z akumulatora o pojemności 1,2 kWh, który jest umieszczony pod podłogą bagażnika.

przekładni wielotrybowej MMT - jest to specjalna przekładnia, która pozwala na płynną zmianę przełożeń i dostosowanie prędkości obrotowej silnika do prędkości jazdy. Przekładnia ta składa się z dwóch sprzęgieł, dwóch planetarnych układów zębatych i jednego silnika elektrycznego.

Tyle teorii, ale jak to się spisuje w praktyce? Jakie ma osiągi i spalanie w różnych warunkach?

Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Osiągi, spalanie i wrażenia z jazdy

Wiemy już, że napęd w Espace E-Tech Full Hybrid generuje 200 KM, które kierowane są na przednie koła za pośrednictwem wielotrybowej przekładni (o aż 15 kombinacjach pracy). To przekłada się na całkiem niezłe osiągi. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Nie dość, że jak na tak duże auto, to wyniki są bardzo przyzwoite, to na dodatek wrażenia z jazdy miejskiej, dzięki sprawnemu napędowi hybrydowemu, są naprawdę przyjemne. Ruszanie z miejsca jest szybkie i płynne, bowiem w większości przypadków do pracy oddelegowany zostaje napęd elektryczny. Dopiero po przejechaniu kilkunastu metrów i osiągnięciu prędkości 10-15 km/h do pracy zabiera się silnik spalinowy, choć nie zawsze. Wszystko zależy od warunków drogowych, stopnia naładowania akumulatora trakcyjnego, dynamiki jazdy, a nawet temperatury, bowiem przy niższych wartościach silnik spalinowy wchodzi do akcji dość często, aby odciążyć akumulator i przejąć część zadań odpowiedzialnych m.in. za ogrzewanie.

W optymalnych warunkach, przy bardzo spokojnej jeździe, większość dystansu możemy pokonać przy udziale napędu elektrycznego. Silnik spalinowy owszem, od czasu do czasu daje o sobie znać, ale najczęściej po prostu doładowuje baterię. Niestety czasami trochę przy tym pohałasuje, ale odniosłem wrażenie, że działa to o wiele przyjemniej i ciszej niż w Australu z tym samym układem. Trochę szkoda, że Renault nie zdecydowało się na stworzenie napędu E-Tech z silnikiem wolnossącym 1.6, który z pewnością zapewniłby znacznie lepszą kulturę pracy. A jak ze spalaniem?

spalanie w trasie 120-140 km/h: 7,5-9 l/100 km

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5-6 l/100 km

spalanie w mieście 50 km/h: 6-7 l/100 km Jak przystało na wydajną hybrydę, największe zalety zauważymy w mieście i przy spokojnej jeździe na drogach podmiejskich. W takich warunkach nawet wartości 5 l/100 km nie będą rzadkością, a w mieście na pewno uda się zejść ze spalaniem poniżej 6 l/100 km. Nasze pomiary robiliśmy przy dość niskiej temperaturze oscylującej w okolicach 0-5 stopni Celsjusza, więc przy temperaturach 15-20 stopni, czyli idealnych dla układów hybrydowych i elektrycznych, zużycie paliwa może jeszcze zauważalnie spaść. Renault Espace ma wyjątkowo rodzinny charakter, jeśli chodzi o prowadzenie. Jest komfortowy, łagodny, choć zawieszenie daje kierowcy odpowiednią ilość informacji o tym, po jakiej nawierzchni się przemieszcza. Nie jest to jednak irytujące czy odbierające przyjemność z jazdy – po prostu nie mamy do czynienia z całkowicie znieczulającym krążownikiem szos w typowo francuskim stylu. To duże auto, które… idealnie czuje się w mieście! To za sprawą skrętnej tylnej osi, która zdecydowanie zmniejsza średnicę zawracania i diametralnie poprawia zwrotność, szczególnie na ciasnych parkingach pod galeriami handlowymi czy też w wąskich osiedlowych uliczkach. W opcjach trybów jazdy możemy dostosować kąt skrętu tylnej osi. Na przykład w trybie sportowym możemy ograniczyć kąt do minimum lub całkowicie go wyłączyć, a w trybie Eco zwiększyć, by cieszyć się imponującą zwrotnością w mieście. Możliwości konfiguracji są naprawdę imponujące.

Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Ceny i wyposażenie

Renault Espace E-Tech Full Hybrid kosztuje co najmniej 192 200 złotych za odmianę Techno. Za wersję Esprit Alpine zapłacimy 206 900 złotych, a za testowaną Iconic – 216 900 złotych. Wyposażenie jest bardzo bogate i w zasadzie niczego mu nie brakuje, a w topowej odmianie dostajemy dodatkowo:

zagłówki z regulacją portfelową na przednich miejscach;

2 komfortowe poduszki na zagłówki w drugim rzędzie siedzeń;

aktywny regulator prędkości (ACC);

system hands free parking (HFP);

system kamer 360° (przednia, tylna i 2 kamery w lusterkach bocznych);

fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-kierunkach oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i masażem;

fotel pasażera z regulacją elektryczną w 6 kierunkach;

fotele przednie, kierownica i przednia szyba podgrzewana;

felgi aluminiowe 20-calowe „effie” etc. Jak już wspominałem w poprzednich częściach naszego testu, akurat w tej wersji można poczuć się naprawdę przyjemnie i komfortowo. Jasna tapicerka, być może niepraktyczna przy rodzinie z dziećmi, dodaje wnętrzu elegancji i klasy. Jakbym miał wybierać wariant dla siebie, z pewnością postawiłbym właśnie na Iconic. A czy coś możemy jeszcze dokupić? Owszem, jest kilka dodatków m.in.:

wyświetlacz head-up 9,3 cala – 3000 złotych;

światła przednie full LED Matrix vision + kierunkowskazy sekwencyjne – 4000 złotych;

panoramiczny szklany dach – 4500 złotych:

pakiet audio Harman Kardon – 4500 złotych.

Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Podsumowanie

Po spędzeniu dłuższego czasu z Renault Espace E-Tech Full Hybrid jednego jestem pewny – nie jest to idealne auto rodzinne i bezpośredni spadkobierca poprzedniego Espace-a, ale bezbłędnie wpisuje się w nową modę i nieco inne potrzeby nowoczesnych użytkowników. Jest bardzo przestronny, wygodny, świetnie wyposażony i naszpikowany nowoczesną technologią z systemem od Google'a włącznie. Napęd jest bardzo wydajny i mimo drobnych problemów z kulturą pracy, sprawnie radzi sobie z tym dużym autem. Dla dużych, nowoczesnych rodzin jak znalazł! 

Zalety: bardzo ładna, miła dla oka stylistyka, szczególnie w tej konfiguracji;

niezła jakość wykończenia i materiałów (m.in. miłe w dotyku materiały na desce i boczkach drzwi);

komfortowo (choć nie zawsze płynnie) działający układ napędowy;

bardzo dobre wyposażenie i duże możliwości konfiguracji systemu;

niezła pozycja za kierownicą (choć wymagająca przyzwyczajenia) i duży komfort podroży;

przy odpowiedniej wprawie i w sprzyjających warunkach – niskie zużycie paliwa. Wady: poziom hałasu przy prędkościach autostradowych mógłby być mniejszy;

działanie systemu Start/Stop wymaga poprawy (może wystarczy aktualizacja);

zbyt duża ilość manetek i przełączników przy kierownicy

brak podgrzewanej kanapy nawet w opcji jest sporym przeoczeniem;

brakuje większego i mocniejszego silnika…

Porównanie Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM (MMT) do wybranych konkurentów: Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM (MMT) Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-POWER 204 KM (CVT) Kia Sorento 1.6 T-GDI HEV 230 KM (AT6) Cena (zł, brutto) od 192 900 od 221 250 od 224 900 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4722/1843 4680/1840 4810/1900 Wysokość (mm) 1645 1725 1700 Rozstaw osi (mm) 2738 2705 2815 Pojemność bagażnika (l) 477/1777 575/b.d. 813/1996 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1587 1729 1772 Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 55 67 Napędzana oś przednia przednia 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, wielotrybowa MMT automatyczna, bezstopniowa CVT automatyczna, 6-stopniowa Osiągi Moc (KM) 200 204 230 Moment obrotowy (Nm) 205 (silnik spalinowy) 330 (silnik elektryczny) 265 (silnik spalinowy) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,8 8,0 9,0 Prędkość maksymalna (km/h) 180 170 193 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 4,6 (WLTP) 5,8 (WLTP) 6,8 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 104 (WLTP) 132 (WLTP) 155 (WLTP)

