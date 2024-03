Płukanie silnika. Mechanik wskazuje, kiedy jest konieczne

Płukanie silnika polega na oczyszczeniu jednostki z powstałych podczas pracy silnika osadów za pomocą specjalnego środka chemicznego. Jak wskazują eksperci, czynność powinno się wykonywać tuż przed wymianą środka smarnego, np. oleju. Płukanie silnika ma na celu rozpuszczenie znajdujących się w jednostce paliwowej zanieczyszczeń, osadów oraz nagarów, które nadmiarowo odkładają się wewnątrz silnika podczas spalania paliwa. Te następnie są zlewane do misy olejowej razem ze starym olejem. Pozwala to świeżej mieszance na pracę w optymalnych warunkach. Do oleju wlewa się ok. 300-500 ml środka chemicznego, tj. płukanki do silnika.