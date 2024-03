Volkswagen Passat 2024. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ciekawostki i ceny

Passat to model Volkswagena, który budzi największe zainteresowanie i emocje. Obok Golfa, Tiguana czy Touarega, to właśnie o Passacie najczęściej się dyskutuje. Jedni go wielbią, inni się naśmiewają, ale jedno jest pewne - to samochód kultowy, który niedawno doczekał się nowej odsłony. Niektórzy jednak obawiają się, że to ostatni raz, kiedy możemy podziwiać tę wersję. Czy to ID.7 przejmie po Passacie miano przywództwa? Miałem szansę sprawdzić, jak się nim jeździ i postaram się podzielić moimi spostrzeżeniami.

Volkswagen Passat 2024. Odrobina historii, wygląd zewnętrzny i wnętrze

Nowy Passat ma zupełnie inny wygląd zewnętrzny, który podkreśla jego nowoczesne technologie. Jest inspirowany stylem nowych modeli z linii ID, ale ma też swój własny charakter, który zależy od wybranej wersji. Do wyboru są cztery opcje: Passat wersji bazowej (po prostu „Passat), Passat Business dla użytkowników służbowych oraz Passat Elegance i Passat R-Line jako najbardziej zaawansowane odmiany. Podczas pierwszych testów jeździłem tylko tymi dwoma ostatnimi i muszę przyznać, że R-Line wyglądał znacznie lepiej niż Elegance. Na uwagę zasługują nowe, wąskie reflektory LED, połączone listwą LED oraz duże otwory wentylacyjne w zderzaku z czarną osłoną. To sprawia, że Passat ma bardzo dynamiczny i atrakcyjny design, nawet w białym kolorze.

Passat ma charakterystyczną sylwetkę, którą akcentują podcięcia przy klamkach, przedłużone linie okien i wyraźne nadkola. Z tyłu rzuca się w oczy szeroki pas świetlny z ciekawą grafiką LED. Tylny zderzak ma różny kształt w zależności od wersji. W Passacie R-Line, który testowałem, tył ozdobiony jest czarną listwą z diamentowym wzorem i czerwonym paskiem odblaskowym na całej szerokości. Felgi były mocno osłonięte dla lepszej aerodynamiki, ale moim zdaniem nie pasowały do sportowego stylu. To jednak można zmienić w konfiguratorze, choć w chwili obecnej nie znajdziemy w nim zbyt wielu możliwości (mają pojawić się już wkrótce).

A jakie zmiany znajdziemy w środku?

Jak to działa? Dobrze, ale nie doskonale. Podczas krótkiej jazdy nie mogłem sprawdzić wszystkiego, a niektóre funkcje nie działały poprawnie. Po wprowadzeniu auta do sprzedaży i aktualizacjach, system powinien być lepszy i stabilniejszy. Sprawdzę to podczas testów w Polsce. Przestrzeń? Wygoda? Komfort? To standardy Passata – jak zwykle bardzo wysokie. Przestrzeń bagażowa wynosi od 690 do 1920 litrów, w zależności od ustawienia kanapy. Rozstaw osi wydłużono o 50 mm (w porównaniu z poprzednią generacją) do 2841 mm. Nowy Passat Variant ma 4917 mm długości, 1849 mm szerokości i 1497 mm wysokości.

Volkswagen Passat 2024. Silniki i dane techniczne

Z domu do pracy, z pracy na zakupy, z zakupów do domu – dla większości użytkowników jest to maksymalnie 20-30 kilometrów dziennie. Przy wykorzystaniu ładowarki w domu i/lub w pracy, silnik spalinowy może pozostać wyłączony przez większość czasu. Passat eHybrid startuje w trybie E-MODE na prądzie (chyba że jest zimniej niż -10 stopni). Dzięki temu, że bateria ma 19,7 kWh pojemności - prawie dwa razy więcej niż wcześniej - może dłużej jeździć na elektrycznym napędzie. Passat sam się przełącza na tryb hybrydowy, gdy jedzie szybciej niż 140 km/h, gdy kierowca potrzebuje więcej mocy (np. kickdown) lub gdy bateria jest prawie pusta. Ponadto kierowca może wybierać spośród czterech trybów jazdy: Eco, Comfort, Sport i Individual. A jak z mocą? Nowe napędy hybrydowe plug-in rozwijają moc systemową 204 KM i 272 KM. W mocniejszej wersji z dwóch wersji eHybrid moc nowego 1.5 TSI została zwiększona ze 150 KM do 177 KM. Co jeszcze może pojawić się pod maską?

Pod maską Passata mogą pojawić się również inne jednostki, np. miękki napęd hybrydowy (1.5 TSI mHEV), silniki benzynowe (2.0 TSI) i silniki wysokoprężne (2.0 TDI). Miękka hybryda ma 150 KM i jest to nowość w ofercie tego modelu. Są też silniki benzynowe o mocy 204 KM i 265 KM oraz silniki wysokoprężne generujące 122 KM, 150 KM i 193 KM. Passaty z największą mocą mają standardowo napęd 4MOTION na wszystkie koła; reszta ma napęd na przednie koła.

Volkswagen Passat 2024. Ceny i wyposażenie

opcjonalny lakier – od 3480 do 5910 złotych;

opcjonalne felgi aluminiowe – od 880 do 7980 złotych;

pakiet Style (felgi 18-calowe, szklany dach, system dźwięku Harman Kardon etc.) – od 6490 do 9690 złotych;

reflektory LED Matrix IQ.LIGHT – 9320 złotych;

szklany dach panoramiczny – 6370 złotych;

pakiet Komfortowe Wnętrze Plus (elektryczne fotele, podgrzewanie, masaż, wentylacja etc.) – od 5610 do 10 450 złotych etc. Passat ma wiele opcji dodatkowych, które podnoszą jego cenę. Nawet z prostymi napędami, można wydać ponad 250 000 zł. Z hybrydami plug-in, cena na pewno przekroczy 300 000 złotych.

Volkswagen Passat 2024. Podsumowanie

Porównanie Volkswagena Passata do wybranych konkurentów: Volkswagen Passat 1.5 TSI mHEV 150 KM (AT7) Volvo V60 2.0 B3 Mild Hybrid 163 KM (AT7) Citroen C5 X 1.2 PureTech 130 KM (AT8) Cena (zł, brutto) od 163 390 od 176 900 od 177 650 Typ nadwozia/liczba drzwi kombi/5 kombi/5 kombi/5 Długość/szerokość (mm) 4917/1849 4761/1850 4805/1859 Wysokość (mm) 1497 1432 1485 Rozstaw osi (mm) 2841 2872 2785 Pojemność bagażnika (l) 690/1920 529/1441 545/1640 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1572 1662 1418 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 150 163 130 Moment obrotowy (Nm) 250 265 230 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,2 8,6 10,4 Prędkość maksymalna (km/h) 222 180 210 Zużycie paliwa (l/100km) 5,4 (WLTP) 6,5 (WLTP) 6,0 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 122 (WLTP) 147 (WLTP) 137 (WLTP)

