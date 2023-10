Rajdy. Rajd Polski ponownie rundą mistrzostw świata!

Rajd Polski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych w naszym kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 1921 roku, co czyni go drugą najstarszą, po Rajdzie Monte Carlo, imprezą na świecie.

Pojawiające się od jakiegoś czasu plotki stały się faktem – po trwającej od 2017 roku przerwie Rajd Polski wraca do kalendarza rajdowych mistrzostw świata (WRC). Areną zmagań kierowców rywalizujących w narodowym klasyku tradycyjnie będą szutrowe odcinki zlokalizowane wśród mazurskich jezior i lasów, a bazą rajdu po raz kolejny będą Mikołajki. Jubileuszowa, 80. edycja najważniejszej imprezy motorsportowej w kraju odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2024 roku.

Rajd Polski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych w naszym kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 1921 roku, co czyni go drugą najstarszą, po Rajdzie Monte Carlo, imprezą na świecie. W ostatnich latach Rajd Polski był częścią mistrzostw Europy. Teraz, między innymi dzięki wsparciu ORLEN, impreza wraca do kalendarza WRC. – Prawie połowa naszych przychodów pochodzi zza granicy, dlatego konsekwentnie angażujemy się w projekty motorsportowe, które gwarantują nam dotarcie do milionów kibiców, efektywnie wzmacniają globalną rozpoznawalność marki ORLEN i przez to wspierają biznes. Od pięciu lat jesteśmy obecni w padoku Formuły 1. Współpracujemy z mistrzami motorsportu na czele z Robertem Kubicą i Bartoszem Zmarzlikiem. ORLEN 80. Rajd Polski w kalendarzu mistrzostw świata to nie tylko gwarancja promocji marki w kraju, ale też skuteczne narzędzie do budowy rozpoznawalności na rynkach zagranicznych – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu ORLEN.

– Naszym celem zawsze był powrót Rajdu Polski do cyklu mistrzostw świata. To dla nas powód do radości i dumy, że starania Polskiego Związku Motorowego powiodły się dzięki organizacji rajdu na najwyższym poziomie, potwierdzonej w raportach FIA, a także bardzo dobrej współpracy z ORLEN naszym sponsorem tytularnym i niezawodnym, wieloletnim partnerem. Zawsze możemy również liczyć na nieocenioną pomoc ze strony Mikołajek, które goszczą rajd już od 2006 roku i pokazują wyjątkowe umiejętności przy organizacji wielkich imprez sportowych. Awans rajdu do cyklu WRC to z pewnością spełnienie marzeń kibiców, którzy jak zawsze zapełnią przygotowane dla nich bezpieczne strefy do podziwiania nieprzeciętnych umiejętności takich gwiazd jak Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier, Ott Tanak, Thierry Neuville czy Elfyn Evans, ale również polskiej rajdowej czołówki. Trwają już intensywne prace nad osiemdziesiątą, jubileuszową edycją rajdu, który dla wszystkich będzie wyjątkowym wydarzeniem sportowym – podkreśla Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.

Rajd Polski będzie w przyszłym sezonie rozegrany po raz osiemdziesiąty. Rundą mistrzostw świata z bazą w Krakowie został po raz pierwszy na inaugurację cyklu w 1973 roku. Od blisko dwóch dekad trasa polskiego klasyka przebiega po szutrowych odcinkach specjalnych na Pojezierzu Mazurskim, a bazą są Mikołajki.

– Na tę decyzję Gmina Mikołajki czekała od 2017 roku. Po wielu próbach, staraniach i determinacji mikołajskiego samorządu, Polskiego Związku Motorowego, a wreszcie sponsora tytularnego ORLEN Rajd Polski zapewnił sobie miejsce w kalendarzu WRC. Dla mieszkańców Gminy Mikołajki, a także regionu, rajd stał się wydarzeniem, na które wszyscy czekają. Przyciąga on dziesiątki tysięcy kibiców, którzy korzystają z atrakcji Mikołajek i okolicy oraz znakomitej bazy turystycznej. Powrót Rajdu Polski do cyklu WRC to oznaka międzynarodowego prestiżu i wielka promocja Mikołajek, a także całego regionu Wielkich Jezior Mazurskich – powiedział Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. A tak na to święto motorsportu zaprasza kibiców Robert Kubica: – ORLEN Rajd Polski wraca do kalendarza mistrzostw świata. Myślę, że jest to informacja, na którą czekał każdy fan rajdowy w Polsce i nie tylko. Po raz kolejny czołowi kierowcy mistrzostw świata zaprezentują swoje umiejętności na tarasach wokół Mikołajek, trasach które bardzo lubiłem w czasach, gdy sam startowałem. Jest tu świetna atmosfera. Polscy kibice są niesamowici. To dlatego nie mogę się już doczekać tej imprezy. Pokażmy, że zasługuje ona na to, by gościć w kalendarzu WRC. Będziemy oczywiście trzymać kciuki za załogi reprezentujące ORLEN Team. Zapraszam wszystkich na odcinki specjalne wokół Mikołajek. Do zobaczenia.

Na mazurskich szutrach nie zabraknie także rajdowych kierowców ORLEN Team: Kajetana Kajetanowicza i Miko Marczyka. – Rajd Polski jest bardzo bliski mojemu sercu, to też kawał historii polskiego motorsportu. Każdy start w Rajdzie Polski wspominam z uśmiechem na twarzy, bo z każdego z nich wyniosłem cenne doświadczenie. Pierwsza wygrana w 2010 roku smakowała fantastycznie, powtórzenie sukcesu rok później jeszcze dodało mi skrzydeł. Przełomowy był dla mnie 2013 rok. Wygraliśmy wtedy Rajd Polski po raz trzeci, rywalizując z bardzo liczną konkurencją w ekstremalnych warunkach pogodowych, do tego jechałem pierwszy raz autem klasy R5. Ten sezon zakończyłem po raz czwarty z rzędu jako Mistrz Polski. Zawsze miałem wielką przyjemność z jazdy po szybkich, mazurskich szutrach. Ogromnie cieszę się, że Rajd Polski wraca do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata. Jestem pewien, że będzie to niezwykle widowiskowa runda WRC, a polscy kibice pokażą, jak wygląda najlepszy na świecie doping – wspomina Kajetan Kajetanowicz.

– Powrót Rajdu Polski do kalendarza mistrzostw świata to wspaniała chwila. Od kiedy pamiętam, Rajd Polski był imprezą międzynarodową, natomiast w ostatnich latach należał do cyklu mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że na tym etapie mojego rozwoju i naszej drogi sportowej z Szymonem, Rajd Polski powraca do najwyżej rangi – Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. To impreza uwielbiana przez wszystkich kierowców i kibiców oraz wspaniała promocja dla regionu i całego kraju. Mamy wspaniałe szutrowe trasy i organizatorów gotowych na podjęcie tego wyzwania. Cieszę się, że w przyszłym roku na Mazurach, będziemy dumnie reprezentować Polskę oraz Orlen Team. Ostatnie trzy edycje Rajdu Polski były bardzo udane dla naszego zespołu- wszystkie ukończyliśmy na podium, a w 2022 roku wygraliśmy rajd w klasyfikacji generalnej. W przyszłym roku także mamy zamiar pokazać się od jak najlepszej strony wśród najlepszych kierowców świata – powiedział Miko Marczyk. Oficjalne ogłoszenie przez Światową Radę Sportu Motorowego FIA przyszłorocznego kalendarza mistrzostw świata z rundą w Polsce spodziewane jest 19 października.

