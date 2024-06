Wielu kierowców robi to nielegalnie. Rośnie szara strefa

Nowelizacja ustawy o transporcie miała zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów oraz bezpieczeństwo na drogach. Od poniedziałku 17 czerwca kierowcy takich platform, jak np. Uber, Bolt czy FreeNow, zostali zobligowani do posiadania polskiego prawa jazdy i przebywania na terytorium naszego kraju przez co najmniej pół roku. Nie wszyscy zastosowali się jednak do nowych wymogów. Po pierwszym tygodniu obowiązywania zmienionych reguł okazało się, że skala problemu jest bardzo duża – ustaliła „Rzeczpospolita”.