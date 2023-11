Opel Combo po liftingu. Gruntowne zmiany małego dostawczaka

Oprócz wersji z napędem elektrycznym, nowy Opel Combo jest dostępny także z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Wersja z silnikiem diesela oferuje automatyczną przekładnię jako alternatywę dla manualnej skrzyni biegów. Obie wersje układu napędowego nowego Opla Combo są dostępne w dwóch długościach nadwozia i w opcji z dwoma lub trzema przednimi siedzeniami do wyboru. Ponadto nowy Combo jest dostępny jako 5‑miejscowa wersja z kabiną załogową.

Oprócz optymalnej widoczności w nocy, nowy Opel Combo Electric zapewnia także większy zasięg. Nowy, w pełni elektryczny kompaktowy van, oferujący 3 różne tryby jazdy: Eco, Normal i Power, może teraz pokonać do 330 kilometrów na jednym ładowaniu nowego akumulatora o pojemności 50 kWh (według cyklu mieszanego WLTP2), czyli o 50 km więcej niż jego poprzednik. Jest to zasługą dalszego rozwoju całkowicie elektrycznego układu napędowego i – po raz pierwszy w Combo – wysoce wydajnej pompy ciepła, która pomaga oszczędzać zasięg akumulatora podczas pracy w niskich temperaturach. Wyposażony w silnik elektryczny najnowszej generacji o mocy 100 kW/136 KM i momencie obrotowym 270 Nm, nowy Combo Electric może osiągnąć prędkość maksymalną 130 km/h. Standardowa ładowarka pokładowa o mocy 7,4 kW (opcjonalnie 11 kW), umożliwia szybkie ładowanie: na publicznej stacji ładowania o mocy 100 kW można naładować akumulator do 80% pojemności w mniej niż 30 minut.