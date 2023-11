Audi Q8 e-tron 55 quattro 408 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Audi Q8 e-tron. Nadwozie i wnętrze

Wersja po liftingu z nową nazwą wizualnie nie zmieniła się jakoś diametralnie, ale Audi poczyniło sporo modyfikacji w napędzie. Ale zanim przejdziemy do spraw technicznych, wspomnijmy co nieco o zmianach wizualnych.

Na pierwszy rzut oka, w porównaniu do swojego poprzednika, zmiany wydają się być dosyć niezauważalne. Jednak udoskonalenie wielu aspektów znacząco poprawiło to, co jest kluczowe w przypadku elektrycznych samochodów - opór powietrza. Teraz w przypadku wersji z tradycyjnym nadwoziem, współczynnik oporu powietrza wynosi 0,27, a w przypadku wersji Sportback - 0,24. Dla tak dużego SUV-a, który mierzy 4915 mm długości, 1937 mm szerokości i do 1633 mm wysokości, te wartości są dość imponujące. Co więcej, dzięki zastosowaniu wirtualnych lusterek, opór aerodynamiczny, a co za tym idzie, także hałas generowany przez przepływające powietrze, został znacząco zredukowany. Ale czy te lusterka mają sens? Chyba wolałbym nieco więcej hałasu i kilka kilometrów mniej zasięgu, niż obraz z kamer, który na pewno nie jest wygodniejszy i prostszy w percepcji, niż z tradycyjnych luster. Najbardziej denerwowało mnie to, że obraz na ekranach jest nieruchomy tj. nie mogę zerknąć niżej, dalej, wyżej etc. po prostu poruszając głową. To bardzo denerwuje np. podczas cofania, gdy chcę zerknąć, jak daleko jestem od krawężnika.

Odświeżone Audi Q8 e-tron na pewno nie jest modelem, który może stanowić najciekawszą propozycję w segmencie SUV-ów, ale jeśli ktoś szuka dużego, rodzinnego krążownika i niekoniecznie wybiera się w dalekie podróże co drugi weekend, ten model zaoferuje naprawdę mnóstwo przyjemności z jazdy, świetne osiągi i mimo wszystko – zadowalający zasięg. Poza tym w odpowiedniej, rozsądnie skomponowanej konfiguracji, cena tego kolosa może być niższa od popularnej konkurencji. Kamil Rogala

Zmiany objęły również reflektory i oświetlenie. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest podświetlany grill Singleframe. Nie jest to jednak tak wyraziste jak w nowej BMW Serii 7, lecz jest dość subtelne i moim zdaniem - estetyczne. W górnej części grilla umieszczono źródło światła, które delikatnie oświetla całą konstrukcję w subtelny, ale zauważalny sposób. Zamiast otwartych źródeł światła, zdecydowano się na delikatne podświetlenie, co prezentuje się bardzo elegancko i od razu przyciąga uwagę przechodniów. Pojawiły się także nowe reflektory cyfrowe Matrix LED, zdolne do wyświetlania grafik i informacji bezpośrednio na drodze przed pojazdem. W trybie autostradowym oświetlają pas ruchu, po którym się poruszamy, a podczas zmiany pasa sygnalizują swój zamiar migającym światłem. Na drogach podmiejskich wyświetlają strzałki kierunkowe, które śledzą zakręty i inne niuanse drogi. A co znajdziemy wewnątrz pojazdu?

Zmiany we wnętrzu pojazdu są subtelne i przeważnie ograniczają się do detali, które zwrócą uwagę wprawnego obserwatora. Dodano nowe wkładki dekoracyjne wykonane m.in. z ekologicznej tkaniny, a osłony klamer pasów bezpieczeństwa zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Zaktualizowano także system i ofertę, co oznacza, że teraz wiele funkcji, takich jak Audi virtual cockpit, jest dostępnych w standardzie. Nadal jest to bardzo komfortowy i niezwykle przestronny samochód, oferujący dużo miejsca zarówno na przednich, jak i tylnej siedzeniach. Pojemność bagażnika w wersji standardowej wynosi 569/1637 litrów, a w wersji Sportback - 528/1567 litrów.