Prawo jazdy kategorii AM. Jakie warunki trzeba spenić aby uzyskać kategorię AM?

Kategoria AM stanowi pierwszy stopień niezależności transportowej, umożliwiając nastolatkom samodzielne poruszanie się na krótkich dystansach. Daje im dużą swobodę, co jest istotne w kontekście rozwijających się obszarów miejskich i rosnącej popularności mikromobilności.

– Posiadanie prawa jazdy kategorii AM przynosi wiele korzyści dla młodych użytkowników, w tym większą samodzielność i niezależność. Dzięki możliwości kierowania np. elektrycznymi motorowerami dwu- i trzykołowymi lub czterokołowcami lekkimi, młodzi ludzie mogą zyskać cenne doświadczenie na drodze już od 14. roku życia, czyli znacznie przed osiągnięciem pełnoletności. Istotnym ograniczeniem kategorii AM jest stosunkowo niska prędkość maksymalna pojazdu, która powinna skutecznie poskromić niewłaściwe zapędy najmłodszych kierowców, co jest ważnym aspektem dla wielu rodziców. Prosta i intuicyjna obsługa tych pojazdów jest idealna dla początkujących kierowców, co znacząco ułatwia naukę i zdobywanie umiejętności. Ważne jest jednak, aby przy wyborze pojazdu kierować się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale także kwestiami bezpieczeństwa, takimi jak np. jego konstrukcja. Prawo jazdy kategorii AM jest więc doskonałym narzędziem wspierającym rozwój młodych ludzi w ich drodze do samodzielności i odpowiedzialności– podsumowuje Maciej Płatek, Prezes Zarządu Electroride.