Auta używane. Jakiego koloru auta mają największe przebiegi?

Chociaż najpopularniejsze są takie kolory jak biały, szary i czarny, to właśnie auta z nadwoziem srebrnym mają po kilku latach największy przebieg. Spośród wszystkich pojazdów sprawdzonych przez carVertical w Polsce, srebrne samochody miały na liczniku średnio 172 584 km. Na drugim miejscu są czarne - 168 393 km, a na trzecim brązowe - 158 565 kilometrów.

Kolor srebrny króluje

Oczywiście, srebrny jest również jednym z najpopularniejszych kolorów w motoryzacji. Spotykamy go w zasadzie we wszystkich segmentach – od klasy aut miejskich aż po modele luksusowe. Jest on również uważany, niezależnie od klimatu jako najbardziej praktyczny kolor.