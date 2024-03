Nowy Volkswagen Tiguan plug-in hybrid 2024. Ile kosztuje?

Nowy Volkswagen Tiguan plug-in hybrid 2024. Jaki napęd posiada?

Volkswagen całkowicie przeprojektował napędy hybrydowe plug-in w modelu Tiguan. Dysponują one mocą systemową 204 i 272 KM. Dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności netto 19,7 kWh, zasięg na silniku elektrycznym został niemal podwojony w porównaniu z poprzednikiem: auto po naładowaniu może pokonać nawet ok. 120 km. Oznacza to, że taka wersja Tiguana jest właściwie samochodem elektrycznym w codziennym użytkowaniu. Na długich trasach auto porusza się w trybie hybrydowym, a źródłem napędu jest silnik elektryczny o mocy 115 KM i nowa jednostka 1.5 TSI o mocy 150 lub 177 KM. Takie połączenie zapewnia niskie zużycie paliwa, co przekłada się na całkowity zasięg przekraczający 900 km. Akumulator obu odmian Tiguana z napędem hybrydowym plug-in może być ładowany z domowego gniazdka lub przy pomocy wallboxa z mocą do 11 kW (poprzednio 3,6 kW), a w trakcie dłuższych podróży na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym z mocą do 50 kW.