Dwa nowe modele Volkswagena. Tak prezentują się na zdjęciach

Volkswagen poszerza swoją gamę usportowionych modeli GTX. Swoją premierę świętują właśnie dwa nowe modele: ID.3 GTX i ID.7 GTX Tourer. Samochody zostaną wkrótce wprowadzone na rynek.

Volkswagen ID.3 GTX. Co go wyróżnia?

Volkswagen wprowadzi na rynek ID.3 GTX z napędem na tylną oś w dwóch wariantach. Topowym modelem jest ID.3 GTX Performance – to prawdziwy hot hatch, czyli kompaktowy samochód o sportowym zacięciu. „Dzięki spontanicznej i liniowej charakterystyce rozwijania mocy, nowy ID.3 GTX Performance jest dla mnie elektrycznym odpowiednikiem naszej sportowej ikony kompaktów – Golfa GTI Clubsport. Oczywiście, napęd elektryczny i turbodoładowany silnik benzynowy mają swoje własne, nieco inne, charaktery. Jednak ID.3 GTX Performance i Golf GTI Clubsport mają tę samą fascynującą lekkość podczas przyspieszania” – powiedział Kai Grünitz, członek zarządu marki Volkswagen odpowiedzialny za rozwój. „Wraz z ID.3 GTX, Volkswagen przenosi niemal 50-letnią tradycję swoich kompaktowych modeli z oznaczeniem GT do świata elektrycznej mobilności. Przyjemność z jazdy jest gwarantowana” – dodaje Grünitz.

Wygląd i wyposażenie Volkswagena ID.3 GTX

Specyficzny dla GTX jest przedni zderzak z nowym wlotem powietrza, nowe są także światła do jazdy dziennej. Czarne elementy nadwozia mają wykończenie na wysoki połysk. Dotyczy to również nowo zaprojektowanych progów bocznych i nowej dolnej części tylnego zderzaka z dyfuzorem. Nowością są 20-calowe felgi aluminiowe Skagen – to element wyposażenia standardowego ID.3 GTX. Wnętrze pojazdu wyposażono w szereg elementów charakterystycznych dla usportowionej linii. Sportowe fotele klasy premium (obszyte tkaniną w połączeniu z ekologiczną skórą) są bardzo ergonomiczne i podkreślają sportowy charakter najmocniejszych modeli ID.3. Kolejny klasyczny element designu GTX: czerwone ozdobne przeszycia na fotelach i wielofunkcyjnej kierownicy. Kokpit odmiany GTX jest wykończony materiałami wysokiej jakości. Volkswagen ID.3 GTX Performance jest wyposażony standardowo w adaptacyjne zawieszenie DCC.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Niedawno rozpoczęła się przedsprzedaż nowego ID.7 Tourer, a już teraz debiutuje najmocniejszy model w linii produktowej – nowy ID.7 GTX Tourer. Podobnie jak ID.4 GTX i ID.5 GTX, jest on wyposażony w dwa silniki i napęd na wszystkie koła.

Przód ID.7 GTX Tourer wyróżnia się na tle innych modeli z tej linii dzięki charakterystycznemu zderzakowi z wlotem o strukturze plastra miodu i charakterystycznymi dla GTX światłami, a także podświetlanymi znaczkami Volkswagena z przodu i z tyłu. Podobnie jak w ID.3 GTX, wszystkie czarne elementy nadwozia są wykończone na wysoki połysk. Dotyczy to również progów i dyfuzora w tylnym zderzaku w stylistyce GTX. Podobnie jak w ID.3 GTX, także w ID.7 GTX Tourer do standardu należą 20-calowe felgi aluminiowe Skagen. Wnętrze jest dopracowane dzięki takim elementom, jak zarezerwowane dla topowej odmiany fotele (podgrzewane z przodu) z perforowanym napisem GTX na oparciach, czerwone lamówki na siedzeniach, czerwone przeszycia na panelu deski rozdzielczej i boczkach drzwi, a także wielofunkcyjna kierownica z czerwonymi elementami. Bagażnik o pojemności do 1714 litrów ma identyczną pojemność jak w wariantach z napędem na tylne koła.

