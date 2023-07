Nowy Mercedes-AMG GLC. SUV w dwóch wersjach mocy

Więcej mocy, więcej wyposażenia, więcej radości z jazdy: nowy Mercedes-AMG GLC zastępuje swojego cenionego poprzednika i wprowadza liczne innowacje. Najnowszy sportowy SUV z Affalterbach jest dostępny w dwóch wersjach mocy i wyposażenia: jako bazowy model GLC 43 4MATIC oraz jako pierwszy hybrydowy SUV o wysokich osiągach – GLC 63 S E PERFORMANCE.

W modelu GLC 43 4MATIC czterocylindrowy silnik AMG o pojemności 2,0 l z elektryczną turbosprężarką osiąga moc 310 kW (421 KM) i w zakresie niskich prędkości obrotowych jest wspomagany przez napędzany paskiem alternator zespolony z rozrusznikiem, generujący dodatkowe 10 kW (14 KM). Dynamiczne doświadczenie z jazdy zapewniają tu również standardowo montowana tylna oś skrętna, stały napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC ze zwiększoną ilością momentu obrotowego kierowaną na tylne koła, przekładnia AMG SPEEDSHIFT MCT 9G z mokrym sprzęgłem startowym oraz zawieszenie AMG RIDE CONTROL z adaptacyjnym systemem amortyzacji (ADS). Mercedes Hybrydowy zespół napędowy nowego GLC 63 S E PERFORMANCE łączy 2,0-litrowy silnik turbo AMG z elektryczną jednostką napędową (EDU) umieszczoną przy tylnej osi, gwarantując ekscytujące wrażenia z jazdy i wysoką efektywność. Układ hybrydowy nie tylko zapewnia zdecydowany ciąg, ale pozwala też uzyskać zrównoważony rozkład masy – z korzyścią dla dynamiki jazdy i prowadzenia. Do znaków rozpoznawczych tej wersji należą: natychmiastowa reakcja elektrycznego napędu tylnej osi, szybki przyrost siły napędowej oraz gwałtowne oddawanie mocy.

Silnik elektryczny zwiększa moc i moment obrotowy w zależności od wybranego programu jazdy oraz warunków, zapewniając wyjątkowo komfortową lub zorientowaną na osiągi charakterystykę napędu. Do dyspozycji jest także tryb wyłącznie elektryczny. Układ napędowy i wysokowydajny akumulator o napięciu 400 V to autorskie rozwiązania AMG. Podobnie jak w Formule 1 akumulator został specjalnie zaprojektowany pod kątem szybkiego gromadzenia i oddawania energii. To zasługa innowacyjnego, bezpośredniego chłodzenia ogniw. Moc systemowa GLC 63 S E PERFORMANCE wynosi 500 kW (680 KM), a jego systemowy maksymalny moment obrotowy – 1020 Nm.

Kolejną wizytówką nowego modelu jest w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, zapewniający jeszcze większą przyjemność z jazdy. Do tego dochodzi standardowa aktywna tylna oś skrętna, która łączy zwrotność oraz stabilność prowadzenia.

Charakterystyczne elementy AMG

Charakterystyczne elementy AMG

Dynamiczny, wysokiej jakości charakter nowego Mercedesa-AMG GLC wizualnie podkreślają charakterystyczne dla AMG detale, m.in. osłona chłodnicy AMG z pionowymi listwami oraz przedni zderzak AMG ze sportowymi wlotami powietrza i chromowanymi elementami ozdobnymi. Kurtyny powietrzne, wloty oraz prowadnice powietrza prowadzą jego strumień w ukierunkowany sposób. Design kompletują harmonijnie zintegrowane profile progowe, tylny spojler o wyglądzie dyfuzora (GLC 43) lub dodatkowa płata dyfuzora (GLC 63 S), a także dwie podwójne końcówki układu wydechowego (okrągłe w GLC 43, trapezoidalne w GLC 63 S). Mercedes We wnętrzu sportową aurę definiują fotele AMG obite skórą syntetyczną ARTICO i mikrofibrą MICROCUT z charakterystycznym wzorem. Opcjonalnie dostępna jest tapicerka ze skóry lub skóry nappa, z herbem AMG wytłoczonym na przednich zagłówkach. Do GLC można również zamówić fotele AMG Performance.

Standardowa specyfikacja obejmuje kierownicę AMG Performance obszytą skórą nappa (GLC 43) lub połączeniem skóry nappa i mikrofibry MICROCUT (GLC 63 S). Wyróżniają ją spłaszczony u dołu wieniec z perforacją w obszarze uchwytu oraz srebrne, aluminiowe manetki do zmiany biegów. Dwa okrągłe przełączniki AMG umożliwiają szybką i bezbłędną obsługę różnych funkcji z zakresu dynamiki jazdy oraz wybór programów AMG DYNAMIC SELECT. Sportowo-luksusową atmosferę współtworzą pedały AMG, dywaniki AMG oraz podświetlane listwy progowe z napisem AMG. System informacyjno-rozrywkowy MBUX obejmuje różne funkcje specyficzne dla AMG. Należą do nich dodatkowe widoki w zestawie wskaźników, na pionowym centralnym ekranie oraz na opcjonalnym wyświetlaczu head-up. Ekskluzywny dla AMG styl Supersport zapewnia zróżnicowane treści, w tym menu aktualnych ustawień zawieszenia lub skrzyni biegów. Ponadto kierowca może wyświetlać mapę nawigacyjną lub dane dotyczące zużycia paliwa.

Do dyspozycji jest również aplikacja AMG TRACK PACE (standard w GLC 63 S, opcja w GLC 43) – rejestrator danych do użytku na torze wyścigowym. Podczas jazdy torowej oprogramowanie dziesięć razy na sekundę rejestruje ponad 80 specyficznych danych, takich jak prędkość, przyspieszenie i kąt skrętu. W połączeniu z czasami okrążeń i w poszczególnych sektorach oraz dodatkowymi narzędziami szkoleniowymi i analitycznymi pozwala to doskonalić własne umiejętności za kierownicą.

Jednostki napędowe

Sercem nowych modeli Mercedes-AMG GLC jest czterocylindrowy silnik AMG o pojemności 2,0 l, który łączy innowacyjne rozwiązania techniczne i wysoką wydajność z wzorową efektywnością. Jednostka napędowa pozostaje wierna tradycji AMG: została nie tylko w całości opracowana w zakładzie firmy w Affalterbach, ale jest tam również montowana, zgodnie z zasadą „Jeden człowiek, jeden silnik”. W ten sposób Mercedes-AMG scala kunszt swoich wysoko wykwalifikowanych pracowników z najnowszymi metodami produkcji Przemysłu 4.0 i wysokim stopniem cyfryzacji.

Silnik o wewnętrznym M139l (l oznacza montaż wzdłużnie) jest jak dotąd jedynym seryjnym silnikiem na świecie z układem turbodoładowania wykorzystującym elektryczną turbosprężarkę. Układ ten bezpośrednio wywodzi się z techniki, którą zespół F1 Mercedes-AMG Petronas od wielu lat z powodzeniem wykorzystuje w najwyższej klasie sportu motorowego. Nowa postać turbodoładowania gwarantuje szczególnie spontaniczną reakcję w całym zakresie obrotów. Rezultat: jeszcze bardziej dynamiczne wrażenia z jazdy przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności.

Jednostka M139l ma zamknięty blok silnika. Taka konstrukcja zapewnia wysoką sztywność przy niskiej masie i umożliwia uzyskanie szczytowego ciśnienie spalania na poziomie do 160 barów. Obszary wokół cylindrów są w dużej mierze zamknięte, a w pokrywie znajdują się jedynie mniejsze kanały na płyn chłodzący i olej silnikowy. Kolejną wyróżniającą cechą silnika jest dwustopniowy wtrysk benzyny. W pierwszym etapie paliwo do komór spalania dostarczają szczególnie szybkie i precyzyjne wtryskiwacze piezoelektryczne, pracujące pod ciśnieniem do 200 barów. Drugi etap obejmuje wtrysk kanałowy do kolektora dolotowego (z zaworami elektromagnetycznymi), niezbędny do osiągnięcia wysokiej mocy maksymalnej silnika.

Moc 310 kW (421 KM) i moment obrotowy 500 Nm

Innowacyjna technika 2,0-litrowego czterocylindrowego rzędowego silnika Mercedesa-AMG GLC 43 4MATIC pomaga uzyskać moc maksymalną 310 kW (421 KM), rozwijaną przy 6750 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 500 Nm jest dostępny przy 5000 obr./min. W zależności od sytuacji jednostkę krótkotrwale wspomaga dodatkowe 10 kW (14 KM) generowane przez alternator zespolony z rozrusznikiem z napędem pasowym. W rezultacie mamy tu do czynienia z tzw. miękką (inaczej łagodną) hybrydą, która poza tymczasowym zwiększeniem mocy umożliwia realizację zwiększających efektywność funkcji hybrydowych, takich jak żeglowanie oraz rekuperacja energii. Jednocześnie 48-woltowa instalacja zwiększa komfort, ponieważ działanie funkcji start/stop jest tu prawie niezauważalne.

GLC 43 4MATIC przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s. Prędkość maksymalna samochodu została elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Hybryda E PERFORMANCE o mocy systemowej 500 kW (680 KM) i systemowym momencie obrotowym 1020 Nm W modelu GLC 63 S E PERFORMANCE silnik M139l wytwarza moc 350 kW (476 KM) przy 6725 obr./min. Czyni go to najmocniejszym seryjnie produkowanym czterocylindrowym silnikiem na świecie. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 545 Nm jest dostępny w zakresie 5250-5500 obr./min. Jednostkę połączono z synchronicznym silnikiem elektrycznym z magnesami trwałymi, opracowanym w Affalterbach wysokowydajnym akumulatorem oraz w pełni zmiennym napędem na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+. Moc systemowa 500 kW (680 KM) i maksymalny systemowy moment obrotowy 1020 Nm zapewniają imponujące osiągi: przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 3,5 s i kończy się dopiero przy ograniczonej elektronicznie prędkości 275 km/h.

204-konny silnik elektryczny umieszczono przy tylnej osi, gdzie został zintegrowany z elektrycznie przełączaną dwubiegową przekładnią i elektronicznie sterowanym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. To wszystko tworzy kompaktową elektryczną jednostkę napędową (EDU). Eksperci określają układ ten mianem hybrydy P3. Znajduje się tam również lekki, wysokowydajny akumulator, który zlokalizowano nad tylną osią.

Taka kompaktowa konstrukcja ma wiele zalet: silnik elektryczny działa bezpośrednio na tylną oś, dzięki czemu może bezpośrednio przekształcać swoją moc w napęd – w celu zapewnienia dodatkowego przyspieszenia podczas ruszania, przyspieszania lub wyprzedzania. Jego pełna siła napędowa może zostać natychmiastowo wykorzystana, umożliwiając szczególnie szybki start. Co więcej, zauważalny skok osiągów zapewnia elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który poprawia dynamikę hybrydy na wyjściu z zakrętów.

W celu zapewnienia lepszej przyczepności w razie poślizgu tylnych kół siła napędowa silnika elektrycznego jest również kierowana do przedniej osi. Umożliwia to mechaniczne połączenie w pełni zmiennego napędu na wszystkie koła za pomocą wału napędowego i przednich półosi. Umiejscowienie jednostki przy tylnej osi poprawia rozkłady masy oraz obciążenia osi samochodu, stanowiąc podstawę dla przekonującego prowadzenia. Akumulator GLC 63 S E PERFORMANCE ma pojemność 6,1 kWh, zapewnia moc ciągłą 80 kW (109 KM) oraz, przez 10 sekund, moc szczytową 150 kW (204 KM). Ładowanie odbywa się poprzez rekuperację lub z zewnętrznego źródła, prądem przemiennym (AC) z mocą do 3,7 kW. Akumulator jest zaprojektowany z myślą o szybkim dostarczaniu i pobieraniu energii, a nie o uzyskaniu jak największego zasięgu. Mimo to dostępny zasięg w trybie elektrycznym – wynoszący 12 kilometrów – zapewnia praktyczne pole aktywności, np. umożliwia cichy i lokalnie bezemisyjny przejazd z dzielnicy mieszkalnej na obrzeża miasta lub na drogę szybkiego ruchu.

Bezpośrednie chłodzenie ogniw akumulatora

Bezpośrednie chłodzenie ogniw akumulatora

Mercedes Podstawą wysokiej wydajności 400-woltowego akumulatora AMG jest innowacyjny system bezpośredniego chłodzenia: po raz pierwszy zaawansowany technologicznie płyn chłodzący na bazie cieczy nieprzewodzącej prądu opływa i indywidualnie chłodzi wszystkie 560 ogniw. Aby optymalnie dostarczać moc, każda bateria potrzebuje określonej temperatury. Jeśli zasobnik energii jest zbyt zimny lub zbyt gorący, tymczasowo traci moc lub musi zostać wyłączony w celu ochrony go przed uszkodzeniem z powodu przegrzania. Stałe okno temperaturowe akumulatora ma zatem decydujący wpływ na jego wydajność, żywotność i bezpieczeństwo.

System AMG ma za zadanie zapewnić równomierne rozprowadzanie ciepła w akumulatorze. Dzięki temu zawsze pracuje on w stałym, optymalnym przedziale temperatur roboczych, średnio wynoszącym 45 stopni Celsjusza – bez względu na to, jak często jest ładowany lub rozładowywany. Może się co prawda zdarzyć, że podczas jazdy z wysoką prędkością średnia temperatura zostanie przekroczona, jednak mechanizmy zabezpieczające są skonfigurowane w taki sposób, aby akumulator nie tracił swojej maksymalnej mocy, a jego temperaturę można było obniżyć poprzez bezpośrednie chłodzenie. Ekstremalna moc i związane z nią osiągi nowego GLC 63 S sprawiają, że jego standardowe wyposażenie obejmuje wysokowydajny kompozytowy układ hamulcowy AMG z 6-tłoczkowymi stałymi zaciskami z przodu (wentylowane wewnętrznie i perforowane tarcze 390 x 36 mm) i 1-tłoczkowymi pływającymi zaciskami z tyłu (wentylowane wewnętrznie i perforowane tarcze 370 x 26 mm). Układ ten imponuje bardzo krótkimi drogami hamowania oraz maksymalną stabilnością i odpornością na blaknięcie podczas intensywnego użytkowania. Ponadto wyróżnia się długą żywotnością oraz szczególnie szybką reakcją.

Liczne pakiety wyposażenia pozwalają indywidualizować modele Mercedes-AMG GLC

Pakiet AMG Exterior Night obejmuje szereg elementów lakierowanych na czarno, z błyszczącym wykończeniem. Należą do nich obudowy lusterek zewnętrznych, wstawki paneli progowych AMG, obramowania szyb oraz listwa ozdobna tylnego zderzaka. Do tego dochodzą izolujące ciepło, przyciemniane szyby (od słupka B w tył) i podwójne, chromowane końcówki układu wydechowego AMG w kolorze czarnym. Pakiet AMG Night Exterior II zawiera szereg dodatków z ciemnym, chromowanym wykończeniem: poprzeczki osłony chłodnicy oraz emblematy modelu na błotnikach i z tyłu (w tym trójramienna gwiazda).

Do wyboru jest także pakiet AMG Carbon Exterior, obejmujący elementy z wysokiej jakości odsłoniętego włókna węglowego, w tym skrzydło przedniego zderzaka AMG w kształcie litery A, wstawki paneli progowych AMG oraz listwę ozdobną tylnego zderzaka AMG. Pakiet stylizacyjny AMG sprawia, że GLC 43 wygląda jeszcze bardziej sportowo: przedni splitter w kolorze błyszczącej czerni wraz z prowadnicami powietrza oraz tylny zderzak z płytą dyfuzora wizualnie nawiązują do świata motorsportu. Ponadto przy wylotach w tylnym zderzaku znajdują się dodatkowe prowadnice powietrza z wykończeniem w kolorze błyszczącej czerni.

Edition 1 dla uczczenia rynkowego debiutu

Mercedes W ciągu roku od wprowadzenia na rynek model GLC 63 S E PERFORMANCE można zamawiać w ekskluzywnym wydaniu Edition 1, dostępnym w kolorach szarość grafitu magno lub srebrny high-tech magno. Nadwozie samochodu optycznie poszerza grafitowa folia magno po bokach. 21-calowe kute obręcze AMG mają matowoczarne wykończenie, z którym kontrastują błyszczące ranty oraz lakierowane na żółto zaciski hamulcowe wysokowydajnego kompozytowego układu hamulcowego AMG.

Optyczną dynamikę wzmacnia pakiet aerodynamiczny AMG, obejmujący większy przedni spojler w kolorze błyszczącej czerni, z prowadnicami powietrza po bokach, lakierowaną na kolor nadwozia krawędź spływu AMG Performance oraz dodatkowe prowadnice przy wylotach powietrza w tylnym zderzaku – czarne, z błyszczącym wykończeniem. Do specyfikacji należą również dwa pakiety AMG Night oraz korek wlewu paliwa AMG ze srebrnym, chromowanym napisem AMG, podkreślający specjalny status tej edycji. Wnętrze charakteryzuje się kontrastem kolorów czarnego i żółtego. Fotele AMG Performance wyróżniają tapicerka z ekskluzywnej czarnej skóry nappa z żółtymi ozdobnymi przeszyciami oraz logo Edition 1 na przednich zagłówkach. Do sportowego designu nawiązują też żółte pasy bezpieczeństwa i ekskluzywne elementy dekoracyjne AMG z włókna węglowego, ozdobione żółtą nicią. Idealne uzupełnienie stanowią kierownica AMG Performance obszyta skórą nappa i mikrofibrą DINAMICA z żółtymi przeszyciami oraz listwy progowe AMG z podświetlanym na żółto napisem AMG, a także specjalne dywaniki AMG z żółtymi przeszyciami i napisem Edition 1. Aby chronić cenny samochód, każdy klient otrzymuje spersonalizowany pokrowiec AMG do użytku w zadaszonych pomieszczeniach, z logo Edition1. Dzięki oddychającej zewnętrznej powłoce z odpornej na rozdarcia tkaniny z syntetycznych włókien oraz antystatycznej warstwie wewnętrznej z flaneli chroni on stojące w garażu auto przed kurzem oraz zadrapaniami.

