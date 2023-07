Jedziesz do tego kraju? Uważaj! Do 444 euro kary za włączoną klimatyzację w samochodzie

Kierowcom przyłapanym na gorącym uczynku, czyli w stojącym samochodzie z włączoną klimatyzacją nie pozostaje nic innego jak tylko liczyć na zrozumienie ze strony służb porządkowych. Ale trzeba też mieć na uwadze to, że policjanci będą trzymać się litery prawa i dotkliwy upał nie będzie okolicznością łagodzącą. Warto o tym pamiętać, gdyż Włochy to popularny kraj wśród polskich turystów.

Zgodnie z kodeksem drogowym zabronione jest pozostawianie włączonego silnika w stojącym na samochodzie lub podczas dłuższego postoju po to, by korzystać z klimatyzacji. To zaś oznacza w praktyce, że zawsze kiedy zjeżdża się na pobocze ulicy, czy drogi albo na plac czy parking, należy wyłączyć silnik, a zatem także klimatyzację.

Nie dotyczy to postoju na czerwonym świetle oraz w korku ulicznym i zatrzymania auta na chwilę, by umożliwić pasażerowi wyjście z niego lub wejście.