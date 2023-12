Nowe Porsche Macan. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, ciekawostki i zapowiedzi

Zupełnie nowy, w pełni elektryczny i zbudowany od podstaw – nowy Macan wzbudza ogromne zainteresowanie, ale i sporo wątpliwości. Czy świetnie sprzedający się model po przejściu na „elektryczną stronę mocy” również będzie tak lubiany i dostępny jak poprzednik? Jakiś czas temu odwiedziliśmy fabrykę w Lipsku i mieliśmy okazję przejechać się nowym Macanem zarówno na torze, jak i w terenie.

Będzie w pełni elektryczny. Będzie piekielnie szybki i mocny – nawet 600 KM i ponad 1000 Nm momentu obrotowego. Będzie w pełni cyfrowy i ciągle połączony z chmurą danych. Nowy Macan to rewolucja i kolejny krok w kierunku elektryfikacji. Po udanym i świetnie przyjętym Taycanie, nowe Porsche Macan ma szansę na sukces, ale wiele zależy od tego, jak bardzo dostępna będzie nowość dla tych, którzy chcą wejść do świata Porsche. Odchodząca generacja posiadała wersję z silnikiem 2.0 o mocy 265 KM, która była rozsądnie wyceniona i nie przerażała osiągami. Jakie będą ceny i wersje? Tego dowiemy się zapewne już niedługo, a tymczasem poznajmy to auto nieco bliżej.

Elektryczne Porsche Macan w pigułce

W 2019 roku Porsche skutecznie wkroczyło w nową erę z modelem Taycan. Teraz, z nowym Macanem, dołączy do niego drugi model z napędem elektrycznym.

„Oprócz charakterystycznych wartości osiągów Porsche, naszymi najważniejszymi celami rozwoju były zasięg oraz szybkie ładowanie o dużej wydajności” - mówi Jörg Kerner, wiceprezes ds. linii produktowej Macan.

Nowy Macan ma trafić do klientów już w 2024 roku. Porsche Całkowicie elektryczny Macan oparty jest na platformie Premium Platform Electric (PPE), rozwijanej wspólnie z Audi. PPE umożliwi Porsche wprowadzenie na rynek modeli o wysokich standardach technicznych, elektryfikując tym samym kolejną istotną część swojego portfolio. Podobnie jak w Taycanie, Porsche stosuje silniki elektryczne o stałym wzbudzeniu synchronicznym (PSM) i technologię 800 woltów w Macanie. Zapewnia to stałą wysoką wydajność, znacznie skraca czas ładowania, a także obniża wagę kabli o wysokim napięciu oraz przestrzeń potrzebną do ich umieszczenia. Elektronika również zrobiła duży krok naprzód: w celu optymalizacji efektywności, w inwerterze impulsowym (PWR) na tylnej osi zamiast krzemu użyto karbidu krzemu (SiC). To znacznie redukuje straty przełączania w PWR i umożliwia wyższe częstotliwości przełączania.

Wszystkie modele Macan mają baterię litowo-jonową umieszczoną pod podwoziem o łącznej pojemności około 100 kWh. Bateria składa się z 12 modułów z ogniwami pryzmatycznymi. Stosunek mieszanki niklu, kobaltu i manganu wynosi odpowiednio 8:1:1. Dzięki technologii 800 woltów, linia modelowa osiąga zdolność ładowania do 270 kW. Na odpowiednio mocnej stacji szybkiego ładowania baterię można naładować od 10 do 80 procent w mniej niż 22 minuty. Jeśli stacja ładowania działa na technologii 400 woltów, Macan aktywuje „ładowanie grupowe”: dzieląc pakiet baterii na dwie jednostki 400 woltów połączone równolegle. Rezultat? Ładowanie odbywa się jeszcze szybciej.

Macan obejmuje ogromne spektrum między codziennym komfortem a osiągami samochodu sportowego. W tym miejscu kluczową rolę odgrywa zawieszenie. Z przodu SUV ma zawieszenie z podwójnym wahaczem z niezależnymi poziomami amortyzatorów. Zawieszenie wielowahaczowe z tyłu jest połączone z nadwoziem poprzez elastycznie zamocowaną ramę pomocniczą. Ponadto, w modelu topowym, tylna jednostka e-napędu jest zamocowana bezpośrednio do nadwozia za pomocą czterech punktów. Ma to pozytywny wpływ na dynamikę jazdy dzięki precyzyjnemu prowadzeniu kół i dużej sztywności poprzecznej, a także na zachowanie hałasu, drgań i sztywności (NVH = Noise, Vibration, Harshness). Najwyższa wersja modelu jest również standardowo wyposażona w system Porsche Torque Vectoring Plus, elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy na tylnej osi.

Mnóstwo nowości we wnętrzu nowego Macana

Porsche Elektryczny Macan oferuje najnowszą generację intuicyjnego konceptu wyświetlania i sterowania Porsche. Pionierskie Porsche Driver Experience obejmuje nawet trzy ekrany. Główny 12,6-calowy, w pełni cyfrowy i wolnostojący zakrzywiony wyświetlacz jest umieszczony bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Jak zawsze w przypadku Porsche, ekran ten stanowi najwyższy punkt deski rozdzielczej. Oprócz tego zastosowano dwa dodatkowe ekrany tj. centralny wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala oraz opcjonalny wyświetlacz dla pasażera o tej samej przekątnej – oba o rozdzielczości Full HD. Pasażer może przeglądać treści, dostosowywać ustawienia rozrywki lub nawigacji, a nawet oglądać treści wideo na dodatkowym ekranie, co jest możliwe nawet podczas jazdy. Dzięki specjalnej powłoce filmowej, ten ekran nie jest widoczny z siedzenia kierowcy.

W nowym Macanie nie brakuje również innowacji, takich jak wyświetlacz head-up z funkcjami rzeczywistości rozszerzonej oraz oświetlenie ambientowe z światłem komunikacyjnym w standardzie. Szybkość działania systemu Porsche Communication Management (PCM) osiągnęła nowy wymiar: na przykład asystent głosowy „Hey Porsche” teraz błyskawicznie sugeruje trasy, włącznie z punktami ładowania. W nowym Centrum Aplikacji Porsche, pasażerowie mogą bezpośrednio uzyskać dostęp do popularnych aplikacji od dostawców zewnętrznych i instalować je bezpośrednio w samochodzie.

Co napędza nowego elektrycznego Macana?

Porsche Dzięki swojej architekturze o napięciu 800 woltów, potężnym napędom elektrycznym oraz najnowocześniejszym systemem zarządzania baterią i ładowaniem, całkowicie elektryczny Macan oferuje charakterystyczną wydajność E-Performance marki Porsche. W każdym przypadku Porsche stosuje trwałe, wzbudzone synchroniczne silniki elektryczne (PSM) do układu napędowego. Dla uzyskania maksymalnej gęstości mocy, chłodzenie płaszczem wodnym zostało ulepszone w porównaniu z modelem Taycan. Przykładem dalszych kompleksowych optymalizacji w PSM jest tzw. podwójna laminacja V - rozmieszczenie magnesów w wirnikach. Druty stojanów są nawijane metodą "hairpin" dla silnika elektrycznego na przedniej osi i metodą "I-pin" dla jednostki napędowej na tylnej osi. Taki układ w kształcie U lub I zwiększa poziom wypełnienia rowków miedzią.

PPE (platforma Premium Platform Electric) pozwala na stworzenie szerokiej gamy modeli z napędem na tył i na wszystkie koła na różnych poziomach mocy. Początkowo Macan zostanie wprowadzony w wersji podstawowej i w wersji topowej, w której mocy systemowa będzie wynosić około 450 kW (około 600 KM), a maksymalny moment obrotowy przekroczy 1000 Nm.

Podsumowanie

Porsche Za nami pierwsze wrażenia związane z nowym, w pełni elektrycznym Porsche Macanem. Zrobiliśmy również kilka kółek po torze testowym (na prawym fotelu) by przekonać się, że granica pomiędzy Taycanem i Macanem mocno się zaciera. Jest szybko, przyczepnie, w zakrętach auto prowadzi się jak po sznurku – bez znaczenia, czy to kontrolowany poślizg, czy jazda na granicy przyczepności. Jeśli cennik będzie odpowiednio skonstruowany, a oferta – zgodnie z zapowiedziami – obszerna i zróżnicowana, nowy Macan może kontynuować popularność swojego spalinowego poprzednika. Szkoda tylko, że w ofercie nie pojawią się wersje dla tych, którzy mimo wszystko wolą staromodne wydanie motoryzacji.

