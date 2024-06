Nowe MG3 już w Polsce. Miejska hybryda o mocy 195 KM

MG3 jest zupełnie nowym modelem, zaprojektowanym od podstaw. Samochód ma zwiększone wymiary, co przekłada się na znacznie większą przestrzeń we wnętrzu dla pasażerów. Posiada 293-litrowy bagażnik, co czyni go modelem z największą przestrzenią bagażową w klasie hybrydowych samochodów segmentu B. MG3 zapewnia szereg elementów stylistycznych, takich jak reflektory LED i nową paletę kolorów. Dostępny jest w 7 wersjach kolorystycznych: niebieski „COSMO”, czarny „PEBBLE BLACK”, czerwony „DIAMOND RED”, biały „DOVER WHITE”, srebrny „COSMIC”, szary „HAMPSTEAD” oraz żółty „PASTEL”. Samochód wyróżnia się wbudowanym dwuekranowym kokpitem. Kierowcy mają do dyspozycji 7-calowy cyfrowy ekran oraz 10,25-calowy centralny system informacyjno-rozrywkowy. W standardzie samochodu znajdziemy nawigację satelitarną, podobnie jak funkcję integracji smartfonów z autem poprzez Apple CarPlay/Android Auto. Wbudowana aplikacja oferuje poziom łączności i funkcji dla klientów MG3, które zazwyczaj są kojarzone z modelami klasy premium.