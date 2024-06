Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Co z naklejkami na szybę?

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Czy naklejka na szybie będzie potrzebna?

Podkreślił, że o ile konieczność posiadania nalepki jest zapisana w ustawie, to za jej brak, nie ma mandatu. "Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 zł, jest wjazd do SCT bez uprawnień" - zaznaczył.

Jak przekazał Puchalski, miasto zgłaszało, że nalepka jest zbędna. Wysłało też pisma, by zmodyfikować ustawę i rozporządzenie. "Te nalepki nikomu do niczego są nie potrzebne. Mamy możliwość weryfikacji uprawnienia przez kontakt z Centralną Ewidencją Pojazdów i bazę, którą sami wygenerujemy" - dodał dyrektor ZDM.

Wyjaśnił, że nalepka, która jest przyjęta w rozporządzeniu jest nalepką specjalistyczną, której nie da się w prosty sposób drukować w miejscu obsługi i koszty jej wykonania są drogie. "Ustawodawca założył kwotę 5 zł za nalepkę, a 4 zł kosztuje jej wydruk plus koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych za drukarkę. My zamawiamy w drukarni teraz po 100 sztuk nalepek i czekamy jak przyjdą" - dodał.

W najbliższych dwóch tygodniach na wjazdach na teren SCT zostanie rozstawionych kilkadziesiąt znaków informujących o wjeździe do strefy. Na razie będą zasłonięte i zaczną obowiązywać od 1 lipca. "Dodatkowo, poza wymogiem ustawowym, w lipcu będziemy dokładać oznakowanie informacyjne zapowiadające wjazd do SCT" - dodał Puchalski.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Kto nie wjedzie do strefy?

"To nie więcej niż 3 procent aut w Warszawie. Połowa z tych aut to auta mieszkańców, którzy mogą otrzymać wyłączenia" - powiedział Puchalski.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jakie będą wyjątki?

Gmina zezwolić na okazjonalny wjazd do strefy - do wykorzystania przez 4 dni w roku.

Wnioski można składać przez internet. Po spełnieniu wymagań dostaje się wirtualne wyłączenie i potwierdzenie posiadania uprawnienia do wjazdu do SCT.

Drogowcy testowali już urządzenie, które chcą udostępnić Straży Miejskiej do końca roku. "Zarówno Policja jak i Straż Miejska mają prawo zatrzymać pojazd do kontroli. Natomiast my testowaliśmy system kontroli na bazie kamer, który działa na zasadzie preselekcji. Wyłapuje pojazd, który nie spełnia norm, a następnie patrol ustawiony 200 metrów dalej zatrzymuje go do kontroli, będąc pewnym, że nie spełnia on norm" - powiedział Puchalski.

Miasto uruchomiło specjalny punkt informacyjny przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej) działający w dni robocze w godzinach 8-20. Można również kontaktować się przez miejski numer 19115.

Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie będą objęte strefą.(PAP)