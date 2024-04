Norma Euro7 przyjęta. To koniec aut spalinowych w Unii Europejskiej?

Norma Euro 7. Co to miało dać?

A kilka dni temu Rada Unii Europejskiej przyjęła ostatecznie rozporządzenie Euro 7, które ustanawia przepisy o limitach emisji z pojazdów drogowych i o trwałości akumulatorów. To ostatni krok w procedurze decyzyjnej.

Zaledwie miesiąc temu 297 głosami "za" do 190 "przeciw", przy 37 wstrzymujących się, Parlament Europejski przyjął porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie rozporządzenia Euro 7 (homologacja typu i nadzór rynku pojazdów silnikowych).

To ważna dla potencjalnych klientów aut osobowych i dostawczych informacja, bowiem zaproponowane przez Komisję Europejską pod koniec 2022 roku rozwiązania spotkały się z krytyką nie tylko przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, ale także wielu krajów członkowskich UE. I choć urzędnicy Komisji Europejskiej zapewniali, że przyjęcie normy Euro 7 w formie zaproponowanej w 2022 roku, może oznaczać podwyżkę ostatecznej ceny samochodu zaledwie o około 300 euro, to przedstawiciele firm motoryzacyjnych sugerowali, że to mżonka i ostateczna cena każdego auta wzrosłaby nie o 300 lecz o około 2000 euro!