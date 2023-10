Nissan Hyper Punk. Samochód dla influencera

Toyota zaprezentuje 26 października na targach Japan Mobility Show koncepcyjny model. Prototyp nowego kompaktowego minivana z bateryjnym napędem elektrycznym (BEV) to kolejny element wizji Toyoty…

Wnętrze, zaprojektowane jako mobilne studio kreatywne, zapewnia stały dostęp do internetu i może łączyć się z urządzeniami i sprzętem wykorzystywanym do tworzenia treści przez pasażerów, umożliwiając użytkownikom dostęp do informacji lub pracę twórczą podczas jazdy. Dzięki sztucznej inteligencji i bioczujnikom w zagłówkach Nissan Hyper Punk może wykrywać nastrój kierowcy i automatycznie dobierać odpowiednią muzykę i oświetlenie w celu zwiększenia energii i kreatywności kierowcy.