Mercedes-AMG PureSpeed Concept. Mocne nawiązania do bolidu F1

Mercedes-AMG PureSpeed Concept nawiązuje do wyjątkowej tradycji Mercedes-Benz swoim purystycznym designem samochodu wyścigowego oraz nowoczesną technologią. Limitowana seria 250 egzemplarzy będzie dostępna wyłącznie dla najbardziej zagorzałych entuzjastów i kolekcjonerów Mercedesów.

Długa maska i bardzo niski przód z wyraźnym rekinim profilem to cechy typowe dla samochodów sportowych. Przód nawiązuje do Mercedesa-AMG ONE, z szerokim dolnym wlotem powietrza z napisem AMG i dymioną, chromowaną gwiazdą Mercedesa. Całość uzupełnia aerodynamicznie zoptymalizowana, sportowa maska z dodatkowym wylotem powietrza. Małe, przezroczyste owiewki z przodu i po bokach kierują strumień wiatru ponad kokpit.

Wzornictwo obręczy definiują unikalne okładziny z włókna węglowego. Mercedes-AMG

