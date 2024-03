Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Poznasz go po wyglądzie i... mocy

Na zelektryfikowany napęd wskazują charakterystyczne dla hybryd AMG emblematy na przednich błotnikach i z tyłu. E 53 HYBRID 4MATIC+ jest standardowo wyposażony w 19-calowe obręcze kół z lekkiego stopu. Opcjonalnie dostępne są również felgi 20-calowe oraz kute obręcze o średnicy 21 cali.

Połączenie 3,0-litrowego 6-cylindrowego silnika rzędowego i elektrycznego motoru synchronicznego generuje maksymalną moc systemową 430 kW (585 KM), a z funkcją RACE START – 450 kW/612 KM, oraz maksymalny systemowy moment obrotowy 750 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 3,8 s (Limuzyna z RACE START, elementem opcjonalnego Pakietu AMG DYNAMIC PLUS). Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 280 km/h (Limuzyna z opcjonalnym Pakietem kierowcy AMG). W trybie elektrycznym można osiągnąć szybkość do 140 km/h.