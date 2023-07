Używany Peugeot 208 II (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Peugeot 208 II. Nadwozie/wnętrze

Linia boczna z delikatnymi przetłoczeniami i wspomnianymi czarnymi nadkolami w topowych wersjach prezentuje się równie atrakcyjnie. Z tyłu znajduje się kolejne interesujące rozwiązanie - czarna listwa, która łączy LED-owe lampy z unikalną sygnaturą świetlną. Zauważalna jest również czarna wstawka w zderzaku, przypominająca dyfuzor. Cała stylistyka prezentuje się doskonale, choć w bazowych wersjach z mniejszymi felgami i szarym lub białym lakierem wszystkie interesujące elementy są nieco stonowane. Wymiary Peugeota 208 II to 4055 mm długości, 1765 mm szerokości i 1430 mm wysokości, a rozstaw osi to 2540 mm. A co znajdziemy w środku?

Jeśli ktoś poszukuje nietuzinkowego, odważnego i przyciągającego uwagę auta miejskiego, trudno znaleźć lepszą propozycję niż Peugeot 208 II. Mimo że pozycja za kierownicą jest specyficzna i może nie przypaść do gustu każdemu, funkcjonalność i ergonomia są na najwyższym poziomie. Silniki są zarówno oszczędne, jak i oferują wystarczającą dynamikę w wersjach o mocy od 100 KM. Jednak, jeśli ktoś poszukuje przestronności i sportowych emocji, konieczne będzie poszukiwanie u konkurencji. Peugeot

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że wnętrze Peugeota 208 wywołuje pewne zdziwienie. Rzeczywiście, wyświetlacz z prędkościomierzem i obrotomierzem został umieszczony w taki sposób, że można go obserwować znad kierownicy, a nie przez nią. Na początku może być to problematyczne, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy do tradycyjnej pozycji i próba dostosowania kierownicy "po staremu", aby zegary były widoczne przez wieniec, nie ma sensu. Kierownica jest niewielka i ma specyficzny kształt, co powoduje ograniczony widok przez nią. Początkowo może to być dziwne i irytujące, ale już po przejechaniu kilku kilometrów można się do tego przyzwyczaić. Zdecydowanie polecam przeprowadzić jazdę próbną modelem 208, najlepiej w zalecanej pozycji dla tego modelu. Może się okazać, że szybko zrozumiemy, o co chodzi, lub odwrotnie - wcale nie przekonamy się do takiego rozwiązania.