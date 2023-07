Lamborghini SC63. Hybrydowy prototyp wyścigowy

C63 jest wyposażony w całkowicie nowy 3,8-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który został opracowany przez inżynierów Lamborghini specjalnie na potrzeby programu wyścigowego. Silnik ma konfigurację „cold V”, co oznacza, że turbosprężarki są zamontowane poza kątem osi silnika, ułatwiając ich chłodzenie i serwisowanie. Ponadto rozwiązanie to obniża masę i optymalizuje środek ciężkości samochodu.

Policjanci przypominają, by nie zostawiać dziecka, osoby starszej, czy zwierzęcia w zamkniętym samochodzie, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Wystarczy tylko chwila, by doszło do tragedii.

Moc silnika i układu hybrydowego marki Bosch, która jest standardem we wszystkich samochodach kategorii LMDh, została ograniczona przepisami do 500 kW (680 KM). Chociaż skrzynia biegów jest standardem we wszystkich samochodach LMDh, inżynierowie Lamborghini mieli możliwość dostosowania jej do wymagań marki, w tym wyboru przełożeń i poślizgu mechanicznego mechanizmu różnicowego.