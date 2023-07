Dziecko w rozgrzanym aucie. Czy można zbić szybę? Mariusz Michalak

Dla małego dziecka rozgrzany samochód będzie śmiertelną pułapką w ciągu kilku minut. Bez względu na to czy w aucie znajduje się człowiek czy np. pies, należy jak najszybciej wydostać go z pojazdu i powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pixabay.pl

Policjanci przypominają, by nie zostawiać dziecka, osoby starszej, czy zwierzęcia w zamkniętym samochodzie, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Wystarczy tylko chwila, by doszło do tragedii.