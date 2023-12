Jeep Avenger na rok 2024. Nowa wersja napędowa

Wersja w 100% elektryczna wyposażona jest w 400-woltowy silnik elektryczny, oferującyzasięg do 600 km w cyklu WLTP w jeździe miejskiej. Dodatkowo, dzięki funkcji szybkiego ładowania, wystarczą zaledwie trzy minuty, żeby naładować samochód na 30 km.

Dość długo musieliśmy na niego czekać, ale chyba było warto. Warto było czekać na model, który stanowi przepustkę do świata Lexusa – niedrogą, przystępną, atrakcyjną wizualnie i pod względem…

Nowy Jeep Avenger MY24 oferuje znaczące udoskonalenia w zakresie komfortu, w tym elektrycznie otwierany panoramiczny dach zapewniający niezwykłe wrażenia z jazdy, ekskluzywną skórzaną tapicerkę oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją masażu, zapewniający optymalne podparcie, dostępne dla wszystkich opcji układów napędowych.

Wersja wyposażenia Longitude. Nadwozie wyposażone jest w 16-calowe felgi aluminiowe, reflektory w technologii LED, klamki drzwi w kolorze nadwozia i stylowe szare osłony w zderzakach. Wnętrze wyróżnia się z kolei czarną deską rozdzielczą o chropowatej fakturze i fotele pokryte materiałową tapicerką. Na uwagę zasługuje też 10,25-calowy ekran radia, 7-calowy, w pełni cyfrowy zestaw wskaźników, tempomat, zestaw funkcji oferujących bezpieczeństwo, takich jak automatyczny system awaryjnego hamowania („Autonomous Emergency Braking”), system rozpoznawania znaków drogowych („Traffic Sign Recognition”), asystent utrzymania pasa ruchu („Lane Keep Assist”), system wykrywania zmęczenia kierowcy („Driver Attention Assist”), system kontroli zjazdu („Hill Descent Control”), system zarządzania trakcją (Selec-Terrain) – by zapewnić właściwe zachowanie pojazdu w każdych warunkach pogodowych i w każdym terenie – a także tylne czujniki parkowania i elektryczny hamulec postojowy. Wersja wyposażenia Longitude oferuje również praktyczne elementy, takie jak moduł telematyczny z usługami online. Dodatkowe funkcje obejmują – stworzoną specjalnie dla w pełni elektrycznego modelu – automatyczną klimatyzację jednostrefową, system bezkluczykowego dostępu i kabel do ładowania w trybie 3.