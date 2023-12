Lexus LBX 1.5 Hybrid 136 KM. Część druga tj. dane techniczne, wrażenia z jazdy i podsumowanie

Lexus LBX. Dane techniczne, spalanie i wrażenia z jazdy

Po pierwszych jazdach jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Miałem obawy, czy crossover segmentu B z trzycylindrowym silnikiem na pewno pasuje do marki Lexus, ale Japończycy stanęli na wysokości zadania i stworzyli małego przedstawiciela segmentu premium. Jakość materiałów i spasowania jest na poziomie Lexusa, stylistyka również nie zawodzi. Spalanie jest niskie, napęd zapewnia niezłą dynamikę, a prowadzenie jest przyjemne i z nutką sportu. Jeśli komuś nie przeszkadza nieco sztywne zawieszenie i wyższa pozycja za kierownica, na pewno poczuje się w tym aucie bardzo dobrze. Kamil Rogala

Źródłem napędu w Lexusie LBX jest trzycylindrowy motor 1.5 VVTi-e wspierany przez układ hybrydowy. To kolejna duża nowość w gamie, bowiem Lexus LBX jest pierwszym modelem marki, który korzysta z nowej generacji napędu hybrydowego, charakteryzującego się wysoką wydajnością oraz dynamiką. Łączna moc układu wynosi 136 KM, a maksymalny moment obrotowy to 185 Nm. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 sekundy w wersji z napędem na przód oraz w 9,6 sekundy z napędem 4x4 (E-Four). Wg normy WLTP średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi ok. 4,4 l/100 km. Czy to wszystko się zgadza?

O spalaniu, prowadzeniu i osiągach za chwilę, tymczasem warto opisać nowy układ hybrydowy nieco szerzej, bo nowości i oczywistych różnic w stosunku do przytaczanej nierzadko Toyoty Yaris Cross jest mnóstwo. Producent z dumą wspomina, że trzycylindrowy silnik o pojemności 1.5 litra ma najwyższą wydajność cieplną, z kolei ultraszybkie spalanie osiągnięto za sprawą takich technologii, jak dłuższy skok, zwiększony kąt zaworów i laserowo platerowane gniazda zaworów dolotowych. Ponadto ultralekkie tłoki zostały zaprojektowane z myślą o wydajności przy wysokich obrotach silnika i mają powłokę z żywicy, która zmniejsza tarcie o ściankę cylindra. Do wysokiej wydajności cieplnej przyczynia się także system zmiennego chłodzenia, który dostosowuje przepływ chłodziwa do pracy silnika i temperatury na zewnątrz. Dzięki temu silnik rozgrzewa się szybciej, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz wydajniejszej pracy układu klimatyzacji.