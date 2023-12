Nowy Fiat 600e. Ile kosztuje nowość z segmentu B z polskiej fabryki?

Dzięki litowo-jonowym bateriom o pojemności 54 kWh Nowy 600e może pokonać ponad 400 km w cyklu mieszanym i dodatkowe 200 km w cyklu miejskim według normy WLTP. Szybka ładowarka o mocy 100 kW skraca czas ładowania akumulatora do 80% pojemności nawet do 30 minut.

Modelem tym marka wraca do segmentu B, który w latach 50. ubiegłego wieku zdominował słynny Fiat 600. Fiat 600e, dostępny w wersjach (RED) i La Prima. Obie wersje napędza elektryczna jednostka o mocy 115 kW, zapewniająca przyspieszenie od 9 do 100 km/h w 9 sekund i trzy tryby jazdy – eco, normal i sport, zależnie od preferencji kierowcy.

Topowa wersja La Prima, dostępna w pomarańczowym kolorze Sun of Italy, niebieskim Sky of Italy, a także beżu Earth of Italy i szlachetnym turkusie Sea of Italy Auto oferuje masaż w fotelu kierowcy czy otwieranie klapy bagażnika ruchem stopy, które uzupełniają wyposażenie standardowe 600e, zapewniające kierowcy jazdę wspomaganą na poziomie drugim. Obejmuje ono adaptacyjny tempomat ACC, system wykrywania pojazdów w martwym polu, awaryjne hamowanie z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów, czujniki 360°, kamerę cofania 180° i wiele innych rozwiązań wspierających kierowcę w bezpiecznej i komfortowej jeździe. O łączność na pokładzie dba UConnect z radiem, z 10,25-calowym ekranem z Navi, CarPlay i Android Auto.

Dealerzy Fiata rozpoczęli zbieranie zamówień na Nowego 600e w wersji (RED) dostępnej od 165 000 zł oraz La Prima kosztującej od 190 000 zł.