Skoda Fabia vs Hyundai i20. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Oba auta to świetne propozycje dla kogoś, kto szuka dynamicznego i nieźle wyposażonego auta miejskiego, dającego sporo frajdy z jazdy, ale i nie zużywającego zbyt dużej ilości paliwa. Co prawda bazowe wyposażenie może wydawać się skromne, ale wystarczy zakup kilku pakietów, aby cieszyć się komfortowym i zaskakująco przestronnym autem do miasta i w trasę. Archiwum

Trzeba przyznać, że czwarta generacja Skody Fabii prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie i doskonale wpisuje się w obecną ofertę producenta. Jej linia jest dynamiczna, posiada sportowe cechy oraz subtelne akcenty, które dodają jej odrobinę agresywnego charakteru. Mimo to, Fabia nadal pozostaje klasycznym hatchbackiem, który powinien przypaść do gustu zarówno młodszym, jak i nieco starszym klientom. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nowych modeli, szczególnie dobrze prezentują się wersje wyposażone w bogate opcje dodatkowe. Niemniej jednak, wydaje się, że nikt nie spodziewa się, że Fabia będzie służyć jako narzędzie do popisywania się, ponieważ jej wartość tkwi przede wszystkim w innych aspektach tj. walory praktyczne i funkcjonalne. Jeśli jednak wybierzemy wersję np. z pomarańczowym (miedzianym) lakierem i ładnymi felgami o rozmiarze co najmniej 17 cali, auto będzie cieszyło oczy i na pewno zacznie poprawiać humor nabywcy.

Ciekawie prezentuje się wnętrze nowej Fabii. Widzimy tu połączenie stylistyki Scali i Kamiqa, z ciekawymi wstawkami, znanymi z nowej Octavii. Ładne, łagodne linie przeplatają się z prostymi rysami. Duży ekran dotykowy (w standardzie dostajemy skromniejszy o przekątnej 6,5 cala) ładnie wkomponowano w centralny obszar deski rozdzielczej, dzięki czemu nic nie wystaje i nie zasłania widoku. Uwagę zwraca wiele tapicerowanych elementów i naprawdę świetnej jakości materiały oraz spasowanie, oczywiście jak na ten segment. Wśród ciekawych stylistycznie dodatków mamy okrągłe nawiewy po bokach, dwuramienną kierownicę czy też ciekawie wyprofilowane klamki. Z tyłu, w tunelu środkowym znajdziemy nawet nawiewy dla pasażerów. Jest też schowana w drzwiach parasolka! Kiedyś był to bajer w Superbie, teraz zwykły gadżet w Fabii. Bagażnik ma pojemność 380 litrów (1190 litrów po złożeniu oparć), więc wynik wkracza niemal na wyższy segment!

Hyundai i20 nowej generacji wygląda naprawdę świetnie i dynamicznie. Zupełnie inne podejście do stylistyki samochodów w porównaniu do czeskiego konkurenta. Szeroki grill połączony z dynamicznie narysowanymi światłami przednimi. Do tego agresywnie stylizowany zderzak, kilka przetłoczeń z boku, ładna listwa podkreślająca linię okien i linia dachu ze sportowym sznytem. Również z tyłu wiele się dzieje, zaś główną rolę odgrywają śmiało namalowane światła z sygnaturą LED. Co prawda bazowa wersja wygląda skromnie, ale już w niej znajdziemy agresywnie narysowany zderzak i felgi aluminiowe. Warto jednak wybrać niewiele droższą odmianę N Line, która posiada już światła tylne LED i 17-calowe felgi – z odpowiednim lakierem auto prezentuje się bardzo zadziornie.

W środku również jest niezwykle ciekawie. W wyższych wersjach wyposażenia na szczycie deski rozdzielczej króluje bardzo duży ekran systemu info-rozrywki, obok wirtualne zegary itp. W centralnej części mamy klasyczny, czytelny i ciekawie wyglądający, minimalistyczny panel klimatyzacji, niżej zaś panel z kilkoma przyciskami do najważniejszych funkcji. Co prawda niemal wszystko wykonane jest z twardego plastiku, ale projekt i forma wnętrza jest na tyle ciekawa, że te braki w jakości materiałów są bardzo skutecznie tuszowane. W bagażniku zmieści się od 301 do 1017 litrów. Zdecydowanie mniej, ale nie każdemu musi zależeć na największym bagażniku w klasie.