Hyundai i10 1.2 MPI 84 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Hyundai i10. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Moja testowana konfiguracja również prezentowała się nieźle, z dużym grillem i estetycznymi diodowymi światłami do jazdy dziennej w kształcie diamentów, które zgrabnie harmonizowały z atrapą. Do tego duże reflektory z ładnym układem świateł i światłami przeciwmgłowymi na bokach zderzaka – front naprawdę prezentuje się nieźle. Bok auta jest spokojny i klasyczny, ale w wersji z pakietem Black lepiej widać linię okien, która podnosi się ku słupkowi C. Tył też posiada wiele stylistycznych elementów, wypukłości itd. Jest nawet imitacja dyfuzora, ale nie oszukujmy się – to nie jest auto do popisywania się na mieście, ale na pewno ma swój urok.

Pomijając skrzynię biegów, która może przyprawić o palpitację serca bardziej wrażliwych kierowców, Hyundai i10 to bardzo solidne, sympatyczne, wygodne i praktyczne auto do miasta. W testowanej wersji jest rewelacyjnie wyposażone i wciąż nie przekracza magicznej bariery 100 000 złotych. Konkurencja jest liczna, ale czy w tej cenie oferuje aż tak bogate wyposażenie? Kamil Rogala

Wnętrze jest pełne twardych plastików, ale nie sprawiają one wrażenia tandetnych i odstraszających. Segment i cena auta to tłumaczą. Producent zadbał o to, żeby plastiki nie były gładkie i monotonne. Widać wiele ładnych wypukłości, wzorów i załamań, które sprawiają, że mały Hyundai ma przyjemne wnętrze. Jest też wiele ciekawych dodatków i gadżetów, co nie jest częste w tym segmencie. Testowałem najbogatszą wersję i uważam, że warto do niej dopłacić, bo w środku mamy podgrzewane siedzenia (z trzystopniową regulacją), podgrzewaną kierownicę, porty USB i USB-C, ładowarkę indukcyjną, klimatyzację automatyczną, dwa ekrany (w tym cyfrowe zegary), sterowanie na kierownicy, podłokietnik, tempomat etc. Czy trzeba czegoś więcej w tym segmencie?

Pomijając skrzynię biegów, która może przyprawić o palpitację serca bardziej wrażliwych kierowców, Hyundai i10 to bardzo solidne, sympatyczne, wygodne i praktyczne auto do miasta. W testowanej wersji jest rewelacyjnie wyposażone i wciąż nie przekracza magicznej bariery 100 000 złotych. Konkurencja jest liczna, ale czy w tej cenie oferuje aż tak bogate wyposażenie? Kamil Rogala

Oczywiście przestrzeni jest niewiele, ale znów – segment A rządzi się swoimi prawami. Z przodu zmieści się dwóch dorosłych, ale nie mają oni zbyt dużo miejsca na boki. Z tyłu jest podobnie i choć można zabrać trzy osoby, to tylko na krótką trasę. Na plus bagażnik z regulowaną podłogą. Gdy podłoga jest wyżej, po złożeniu oparć mamy prawie płaską powierzchnię, a pod grubą i twardą płytą jest jeszcze mnóstwo miejsca na dodatkowe rzeczy. Pojemność według danych technicznych to 252 litry przy normalnym ułożeniu oparć i 1050 litrów po ich złożeniu.