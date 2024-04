Ford Puma po liftingu. Poznaliśmy ceny w Polsce

Ford Puma. Cztery wersje wyposażenia Pumy po liftingu

Już bazowa wersja zawiera bogate wyposażenie standardowe, w którym znajdują się m.in. przyciemniane tylne szyby, czujniki parkowania z tyłu, reflektory Full LED ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania wykonanymi w technologii LED, tylne światła LED czy kamera cofania. Standardem jest 12-calowy dotykowy ekran systemu SYNC4 z nawigacją satelitarną, bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay oraz 12,8-calowy konfigurowalny cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów. W standardzie znajduje się też automatyczna klimatyzacja, oświetlenie ambientowe czy tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości. Rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę obejmuje m.in. system rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition, system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu Lane Keeping Aid czy działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami oraz funkcją hamulca pokolizyjnego - Pre-Collision Assist.

Titanium jest jedyną wersją dostępną ze standardowym zawieszeniem. W ST-Line i ST-Line X jest ono sportowe, a w ST jeszcze bardziej zaawansowane sportowe zawieszenie, które stworzono dla lepszej kontroli i osiągów samochodu, aby zmaksymalizować sportowe wrażenia. Co więcej, Pumę ST można wyposażyć w dodatkowo utwardzone zawieszenie Performance, które jest zawarte we wskazanym wyżej Pakiecie Performance.

Samochód cały czas oferuje wiodące 456 litrów przestrzeni bagażowej z 81-litrowym MegaBoxem pod podłogą bagażnika. Pakowność samochodu można zwiększyć do 1 216 litrów po złożeniu tylnych siedzeń.

Do oferty dodano także nowe wzory felg. Dla Titanium i ST-Line standardem są 17” w różnych wzorach, dla ST-Line X 18”, a dla ST 19”

Ford Puma. Odnowiona Puma z trzema możliwościami napędu

1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM jest dostępny zarówno z 6-biegową manualną skrzynią biegów, jak i 7-biegową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów Powershift. Puma jest dostępna także w znacznie mocniejszej wersji – 155 KM - dostępnej z automatyczną skrzynią biegów Powershift. Szczytem oferty jest dostępny jedynie w Pumie ST 1.0 EcoBoost Hybrid 170 KM Powershift, którego przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 7,4 s, a zużycie paliwa w cyklu mieszanym według metodologii WLTP jedynie 6 litrów na 100 km.

Ceny Forda Puma po liftingu rozpoczynają się od 99 900 zł brutto za wersję 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM M6. Ceny ST-Line 125 KM rozpoczynają się od 109 160 zł, ST-Line 155 KM od 120 660 zł, a ST od 148 560 zł. Całą oferta objęta jest obecnie promocyjnym cennikiem. Wszystkie wersje poza bazową Titanium 125 KM M6 otrzymują dodatkowo Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie. Zawiera on ochronę pogwarancyjną do 4 lat lub 80 tysięcy kilometrów, a także bezpłatne przeglądy serwisowe zgodne z harmonogramem do 4 roku eksploatacji lub 80 tysięcy kilometrów. Wszystkie wersje oprócz Titanium otrzymują także ubezpieczenie OC i AC na rok w cenie samochodu.