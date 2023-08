Ford Nugget. Nowa generacja kampera zaprezentowana. Tym razem ze zelektryfikowanymi napędami

Nowy kamper Nugget powstał we współpracy z ekspertami w dziedzinie konwersji pojazdów kampingowych z firmy Westfalia i pozwala na korzystanie z wyróżniającego ten model na tle konkurencji wielostrefowego układu wnętrza.

Nugget nowej generacji będzie wprowadzany na rynek etapami, począwszy od serii Nugget Titanium z uchylnym dachem i silnikiem EcoBlue o mocy 170 KM i ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Już od dnia dzisiejszego można go zamawiać u dealerów Forda, licząc na dostawę wiosną 2024 roku. Inne wersje, w tym z napędem PHEV, zostaną wprowadzone w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Łatwość poruszania się w kabinie jest dla wielu klientów kluczowym powodem zakupu Nuggeta. Nowy kształt deski rozdzielczej i płaska podłoga ułatwiają przechodzenie z dwóch przednich foteli do części mieszkalnej; poduszka powietrzna pasażera zamontowana w suficie przyczyniła się do lepszego rozplanowania układu kokpitu. Niższe położenie podłogi i zintegrowany stopień boczny ułatwiają wsiadanie i załadunek, a największe w tej klasie pojazdów otwory przesuwnych drzwi bocznych i tylnej przestrzeni bagażowej ułatwiają korzystanie z samochodu.

Nowe podwozie z niezależnym tylnym zawieszeniem poprawia kulturę jazdy i prowadzenie, a klienci, którzy kamperem docierają w dzikie rejony i aktywnie spędzają czas w plenerze lub po prostu chcą mieć więcej pewności po zjechaniu z parkingu na gorsze drogi, będą mieli do wyboru wersje z napędem na wszystkie koła.

Po raz pierwszy w modelu Nugget, Ford wprowadza układ napędowy PHEV, korzystając z technologii znanej z Forda Kuga Plug-In Hybrid – najlepiej sprzedającego się modelu PHEV w Europie w latach 2021 i 2022. Nowy Nugget jest wyposażony w 2,5-litrowy silnik benzynowy, pracujący w cyklu Atkinsona, akumulator trakcyjny o pojemności 11,8 kWh (użytkowej) i silnik elektryczny, co daje łączną moc 232 KM i możliwość jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym.

Szczególną uwagę zwrócono na to, aby nowy Nugget był bezpieczny i łatwy w prowadzeniu, nawet dla kierowców korzystających na co dzień z mniejszych samochodów. Oprócz pozycji za kierownicą, typowej dla samochodów osobowych i nowej wersji z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, Nugget dysponuje wieloma zaawansowanymi systemami wspomagającymi kierowcę. Inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją centrowania na pasie ruchu i funkcją Stop & Go pomagają zmniejszyć zmęczenie podczas długiej jazdy autostradą lub w korkach, a wspomaganie hamowania awaryjnego podczas cofania, aktywny asystent parkowania z system kamer 360 stopni służą kierowcy, podnosząc pewność manewrów w ciasnej przestrzeni.

Ford i Westfalia znacząco podwyższyły standardy jakości i ergonomii nowego modelu. Przestrzeń mieszkalna została całkowicie przeprojektowana z uwzględnieniem popularnego układu, dzielącego wnętrze na różne strefy, dzienną, sypialną i kuchnię. Stworzony specjalnie dla tego modelu projekt wnętrza umożliwia poruszanie się po kabinie, gotowanie oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdu bez przeszkadzania sobie nawzajem, nawet w układzie dwóch podwójnych łóżek.