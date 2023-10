Elektryczne Mercedesy po zmianach. Zobacz nowe rozwiązania

Siedmiomiejscowy EQB odpowiada na szczególnie różnorodne wymagania transportowe. Z dwóch siedzeń w trzecim rzędzie mogą korzystać osoby o wzroście do 1,65 m, można tam także zamontować foteliki dziecięce. Pojemność bagażowa wynosząca od 495 do 1710 lub od 465 do 1620 litrów (odpowiednio, dla wersji pięcio- i siedmiomiejscowej) odpowiada standardom średniej klasy kombi. Pochylenie oparć drugiego rzędu siedzeń można standardowo kilkustopniowo regulować, a na życzenie jego fotele są przesuwane wzdłużnie w zakresie o 140 milimetrów. Dzięki temu bagażnik można powiększyć nawet o 190 litrów.

Oba elektryczne kompakty Mercedesa łączy wysoka, wyprostowana pozycja za kierownicą, typowa dla SUV-ów – nie tylko wygodna przy wsiadaniu i wysiadaniu, lecz także zapewniająca dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.. Pięciomiejscowy Mercedes-Benz EQA standardowo oferuje trójdzielne składane oparcie tylnej kanapy (w proporcji 40:20:40), a jego bagażnik mieści od 340 do 1320 litrów.

Nacisk na efektywność EQA i EQB położono nie tylko w przypadku układu napędowego, lecz także architektury termicznej: dzięki standardowej pompie ciepła ciepło odpadowe z napędu elektrycznego można wykorzystać do ogrzewania wnętrza. Znacząco zmniejsza to zapotrzebowanie na prąd potrzebny do ogrzania kabiny. Co więcej, wnętrze kompaktowych elektrycznych SUV-ów z gwiazdą można klimatyzować jeszcze przed uruchomieniem – korzystając z systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX w samochodzie lub zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Mercedes me.