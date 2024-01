Cupra Terramar. To będzie największy SUV w gamie marki

– SUV-y od kilku lat utrzymują dominację na rynku motoryzacyjnym w Europie. Z uwagi na ogromną popularność tej wersji nadwozia wśród kierowców a, nadchodząca CUPRA Terramar jest jeszcze bardziej obiecującą premierą tego roku. Co istotne, model ten, wyposażony w zaawansowany napęd hybrydowy, jest kolejnym krokiem do spełnienie obietnicy o zelektryfikowanym portfolio CUPRA do 2030 roku – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA.