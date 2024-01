CUPRA Tavascan w wersji VZ i Endurance. Którą wybrać?

Tavascan Endurance – na długodystansowe trasy

Wyposażony w litowo-jonową baterię o pojemności 77 kWh model CUPRA Tavascan Endurance zapewnia elektryczny zasięg WLTP nawet do 547 km. Samochód posiada tylny napęd o maksymalnym momencie obrotowym 545 Nm oraz mocy silnika 210 kW (286 KM). Pojazd jest w stanie rozpędzić się od 0 do 50 km/h w czasie 3 sekund, z kolei przyspieszenie 0-100km/h wynosi 6,8 s. Prędkość maksymalna tej wersji Tavascana to 180 km/h. Ten pięcioosobowy model barcelońskiej marki oferuje bagażnik o pojemności 540 litrów. Długość samochodu wynosi 4,644 m, szerokość – 1,861 m, a wysokość 1,597 m.

Tavascan VZ – przyspieszenie ma znaczenie

Podobnie, jak w przypadku innych modeli CUPRA, pod skrótem VZ w modelu CUPRA Tavascan kryje się hiszpańskie słowo Veloz, oznaczające szybkość, prędkość. W wersji tej zmianie uległa maksymalna moc silnika. Tavascan VZ oferuje 250 kW (340 KM), a tym samym przyspieszenie od 0 do 50 km/h w zaledwie 2,4 sekundy, a od 0 do 100 km/h w 5,6 s. Różnicy uległ także zasięg WLTP, który w przypadku CUPRA Tavascana VZ osiąga nawet do 517 km. Samochód wyposażony jest w dwusilnikowy napęd 4WD, a maksymalny moment obrotowy wnosi od 134 do 545 Nm.