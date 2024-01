Volkswagen T-Cross. Można zamawiać nowe wydanie SUV-a

Wnętrze T-Crossa imponuje dobrze zorganizowaną przestrzenią dla pięciu osób, pojemnym bagażnikiem i tylną kanapą, którą można przesunąć o 140 mm. Gdy wszystkie siedzenia są zajęte, bagażnik T-Crossa ma pojemność od 385 do 455 litrów przy załadowaniu do wysokości rolety. Po złożeniu tylnej kanapy (oparcie jest dzielone w stosunku 60:40) powstaje płaska przestrzeń bagażowa o pojemności do 1281 litrów (do wysokości oparć przednich foteli). Ponadto jest możliwość złożenia oparcia fotela pasażera z przodu (standard od wersji Life i tylko dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie). Powstaje wówczas przestrzeń bagażowa o długości 2398 mm i może pomieścić także bardzo długie przedmioty, jak np. deska surfingowa czy średniej wielkości drabina.

Volkswagen znacząco zwiększył dopuszczalne obciążenie haka modelu T-Cross – z 55 do 75 kg. Dodatkowe 20 kg zwiększa możliwości holowania przyczepy, a także dopuszczalną masę rowerów, przewożonych na mocowanym na haku bagażniku. Dzięki temu T-Crossem można będzie przewozić także rowery elektryczne.