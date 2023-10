Citroen Ë-C3. Ruszyła przedsprzedaż. Jaka cena nowości z segmentu B?

Za napęd odpowiada silnik elektryczny o mocy 83 kW/113 KM, a akumulator LFP o pojemności 44 kWh zapewnia zasięg do 320 km według WLTP.

C3 jest najpopularniejszym modelem marki i stanowi 29 procent wolumenu sprzedaży Citroëna w Europie. W 2022 roku model C3 zdobył 11 procent całego europejskiego rynku samochodów z segmentu B. Nowy Citroen Ë-C3 to pierwszy zaprojektowany i wyprodukowany w Europie w pełni elektryczny hatchback z segmentu B.

Miejski crossover z segmentu premium? Rynek jest nimi nasycony i praktycznie każdy producent ma w swojej ofercie przynajmniej jeden model. Co ciekawe, portfolio Volvo przewiduje aż dwa niewielkie…

Podstawowa seria You wyróżnia się wyposażeniem standardowym, obejmującym m.in. reflektory LED, zawieszenie Citroën Advanced Comfort®, Active Safety Brake (system hamowania awaryjnego), nowy wyświetlacz head-up Citroëna, system informacyjno-rozrywkowy My Citroen Play ze stacją dokującą na smartfona, elektrycznie sterowane lusterka boczne, automatyczne oświetlenie, czujnik parkowania z tyłu, tylny spojler, tempomat, klimatyzację manualną i 6 poduszek powietrznych. Wersja YOU jest dostępna w Polsce od 110 650 zł.