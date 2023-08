Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec MHEV 150 KM vs Ford Focus 1.0 EcoBoost 155 KM. Porównanie rozsądnych kompaktów w sportowych strojach

Skoda Octavia i Ford Focus w usportowionych wersjach to wbrew pozorom dwie zupełnie odmienne propozycje, które przypadną do gustu nieco innej grupie odbiorców. Ford mimo upływu lat wciąż oferuje nowoczesną stylistykę i wnętrze, do którego trzeba się przyzwyczaić (obsługa po liftingu niemal w pełni dotykowa), ale w zamian otrzymujemy świetnie wyglądające (po doposażeniu), choć dość kosztowne auto. Skoda Octavia, nawet w odmianie Sportline, stawia na minimalizm oraz ponadprzeciętną funkcjonalność, choć doposażona wersja również może sporo kosztować. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z wysokim komfortem i przyjemnym prowadzeniem.

Czy auto może być oszczędne, rozsądne, komfortowe, ale jednocześnie z widocznym sportowym zacięciem? Wielu producentów oferuje pakiety sportowe wyposażenia nawet dla bazowych silników, więc możliwości konfiguracyjne są naprawdę imponujące. Przykładem może być Skoda Octavia w odmianie Sportline oraz Ford Focus w wersji ST-Line X. Porównujemy oferty tych dwóch modeli, ale z rozsądnymi silnikami benzynowymi pod maską.

Skoda Octavia vs Ford Focus. Nadwozie i wnętrze

To dwa z pozoru inne auta, które przy odpowiedniej konfiguracji, są w stanie zwrócić na siebie uwagę. Nawet w mocno doposażonej wersji, Skoda Octavia jest zdecydowanie bardziej spokojna i stonowana niż konkurenci z tego samego segmentu. Nowa generacja doskonale wpisuje się w nurt stylistyczny innych modeli czeskiego producenta. Auto wygląda bardzo dobrze i co prawda zachwytów brak, ale taka jest Skoda – ma się podobać wielu, a nie zachwycać kilku. Poza tym hatchback, a będąc drobiazgowym – liftback – to od wielu lat przepis na sukces Skody. Wybierając odmianę Sportline dostajemy nieco sportowego stylu i ciekawego wyglądu. Dodatkowo, jeśli pokusimy się o czerwony, niebieski albo nawet pomarańczowy lakier, możemy liczyć na naprawdę dobrze wyglądające z zewnątrz auto. A jak jest w środku?

Skoda Octavia, podobnie jak na zewnątrz, również we wnętrzu prezentuje łagodne linie bez zdecydowanych zabiegów stylistycznych, choć w wersji Sportline mamy minimalistyczną, czarną tapicerkę oraz rewelacyjnie wyglądające i bardzo wygodne sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Co prawda wiele elementów sterujących przeniesiono na ekran dotykowy, ale na szczęście w nowej Octavii znajdziemy kilka fizycznych przycisków do podstawowych funkcji. Poza tym jest bardzo elegancko i naprawdę stylowo, a w wyższych wersjach wyposażenia górna część deski rozdzielczej może być np. obszyta zamszem (wersja RS). Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, Octavia oferuje 600 litrów w standardowym ułożeniu oparć, a po ich złożeniu – aż 1555 litrów. Nie jest to wielka przepaść w porównaniu do poprzednika, ale ogromną zaletą Octavii są liczne dodatki poprawiające funkcjonalność. Warto przejrzeć ofertę opcjonalnego wyposażenia, bo znajdziemy tam sporo ciekawych gadżetów. Ford Ford Focus kontynuuje tradycję z wielkim grillem a'la Aston Martin, zaś sylwetka ma zdecydowanie więcej pazura w porównaniu do czeskiej konkurencji. W odmianie ST-Line X dominuje czarny kolor dodatków oraz wypełnienie grilla w kształcie plastra miodu. Światła są bardzo duże i wyraziste, również mają ciemne wykończenie. To wszystko w połączeniu np. z czerwonym lakierem oraz większymi, 18-calowymi felgami o ładnym wzorze daje naprawdę ciekawy efekt. Mnóstwo załamań, przetłoczeń i linii sprawia, że dzieje się tu naprawdę dużo. Z tyłu dominują agresywne linie, a w dolnej części zderzaka znalazło się miejsce na namiastkę dyfuzora oraz dwie końcówki układu wydechowego. Całość przywodzi nieco na myśl Mercedesa Klasy A poprzedniej generacji. A co znajdziemy we wnętrzu? W środku mamy kolejną feerię stylistycznych eksperymentów. Duży ekran wystaje nad deską rozdzielczą i kryje w sobie praktycznie wszystkie najważniejsze funkcje, włącznie ze sterowaniem klimatyzacją i nawiewami. Poniżej znajduje się podstawowy panel sterujący, a nad nim duże kratki nawiewów. Zamiast zegarów znajdziemy już duży ekran, kierownica ma klasyczny kształt, a w wielu miejscach pojawiły się sportowe akcenty tj. czerwone przeszycia czy wstawki imitujące włókno węglowe. Jeśli zaś chodzi o przestrzeń w bagażniku, to w tej konkurencji Focus nie może się równać ze Skodą Octavią. Pojemność bagażnika w przypadku standardowego ułożenia oparć to 392 litry, a po ich złożeniu jest to 1354 litry. Trudno jakiemukolwiek przedstawicielowi segmentu C konkurować z Octavią pod względem funkcjonalności i przestrzeni.

Skoda Octavia vs Ford Focus. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Skoda Skoda Octavia oferuje nieco mniej mocy z większej pojemności (oraz cztery cylindry zamiast trzech) co powinno przenieść się na lepszy komfort podróży i kulturę pracy. Silnik 1.5 TSI e-Tec MHEV z instalacją miękkiej hybrydy generuje moc 150 KM i moment obrotowy 250 Nm co w połączeniu z 7-biegowym automatem DSG daje przyzwoite osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,5 sekundy a prędkość maksymalna to 230 km/h. Średnie spalanie wg. producenta to 5,3 l/100km. A czy dodatkowe 5 KM i nieco niższa masa jednostki napędowej da Focusowi przewagę? Ford Pod maską opisywanego Forda Focusa pracuje turbodoładowana jednostka trzycylindrowa 1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 155 KM z momentem obrotowym 190 Nm. To układ miękkiej hybrydy (MHEV), który podobnie jak u czeskiej konkurentki, wspomaga system Start/Stop, pozwalając na niemal niezauważalną jego pracę i wspomaganie jednostki napędowej podczas ruszania. Napęd kierowany jest na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej. Auto z tym silnikiem przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 8,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 208 km/h. Spalanie – średnio 5,2 l/100km. Jak widać Skoda dominuje tylko w temacie prędkości maksymalnej, zaś reszta parametrów jest bardzo zbliżona.

Skoda Octavia vs Ford Focus. Ceny i wyposażenie

Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI e-Tec ze skrzynią 7-biegową DSG i wyposażeniem Sportline kosztuje 142 850 złotych. W standardzie tej wersji znajdziemy m.in.:

reflektory główne LED Top Matrix;

podgrzewane fotele przednie;

18-calowe felgi aluminiowe;

automatyczną klimatyzację dwustrefową;

zawieszenie sportowe;

czarną podsufitkę;

przyciemniane szyby tylne i boczne;

czujniki parkowania przód/tył etc. Wyposażenie dodatkowe w ofercie Skody jest imponujące i możemy dopłacić m.in. za: boczne poduszki powietrzne z tyłu – 1300 złotych;

zawieszenie adaptacyjne DCC z trybami jazdy – 4150 złotych;

panoramiczne okno dachowe – 4700 złotych;

podgrzewana przednia szyba – 1250 złotych;

składany hak holowniczy – 3900 złotych;

wyświetlacz head-up – 2750 złotych.

A co ma dla nas Ford Focus? Wersja z silnikiem 1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 155 KM i z automatyczną skrzynią 7-biegową oraz wyposażeniem ST-Line X to koszt 150 350 złotych. W standardzie otrzymamy m.in.:

17-calowe felgi ze stopów lekkich;

sportowe zawieszenie i dodatki do nadwozia;

lusterka boczne składane i regulowane elektrycznie;

czarna podsufitka;

kamera cofania etc. W wyposażeniu opcjonalnym znajdziemy m.in.: 18-calowe felgi aluminiowe – 2600 złotych;

pakiet Driver Assistance (tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola etc.) – 2000 złotych;

pakiet Winter (podgrzewane fotele, kierownica, przednia szyba) – 1400 złotych;

wyświetlacz head-up – 2000 złotych.

Skoda Octavia vs Ford Focus. Podsumowanie

Skoda Octavia i Ford Focus w usportowionych wersjach to wbrew pozorom dwie zupełnie odmienne propozycje, które przypadną do gustu nieco innej grupie odbiorców. Ford mimo upływu lat wciąż oferuje nowoczesną stylistykę i wnętrze, do którego trzeba się przyzwyczaić (obsługa po liftingu niemal w pełni dotykowa), ale w zamian otrzymujemy świetnie wyglądające (po doposażeniu), choć dość kosztowne auto. Skoda Octavia, nawet w odmianie Sportline, stawia na minimalizm oraz ponadprzeciętną funkcjonalność, choć doposażona wersja również może sporo kosztować. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z wysokim komfortem i przyjemnym prowadzeniem.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Skoda Octavia (Sportline) 1.5 TSI e-Tec MHEV 150 KM (AT7) Ford Focus (ST-Line X) 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM (AT7) Platforma MQB Ford C2 Euro NCAP 5/5 5/5 Wysokość (mm) 1470 1452 Rozstaw osi (mm) 2686 2700 Długość/szerokość (mm) 4689/1829 4382/1848 Pojemność bagażnika (l) 600/1555 392/1354 Cena (zł, brutto) od 142 850 od 150 350 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1296 1312 Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 52 Układ napędowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna (MHEV) benzyna (MHEV) Pojemność (cm3) 1498 998 Liczba cylindrów 4 3 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-biegowa automatyczna, 7-stopniowa Osiągi Moc (KM) 150 155 Moment obrotowy (Nm) 250 190 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,5 8,4 Prędkość maksymalna (km/h) 230 208 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 5,3 (WLTP) 5,2 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 120 118 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Skoda Octavia (Sportline) 1.5 TSI e-Tec MHEV 150 KM (AT7) Ford Focus (ST-Line X) 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM (AT7) Poduszki powietrzne 6 (7 lub 9 w opcji) 6 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr./podgrzewane S/S S/S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Skoda Octavia (Sportline) 1.5 TSI e-Tec MHEV 150 KM (AT7) Ford Focus (ST-Line X) 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM (AT7) Przestronność wnętrza *

Silnik * * Osiągi * * Podwozie

* Poziom hałasu (odczuwalny) * * Zużycie paliwa * * Wyposażenie * * Cena *

Wynik końcowy +++++++ (7) ++++++ (6)

