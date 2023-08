Nowa Skoda Scala. Projektant opowiada o procesie liftingu auta

Model zawdzięcza swój charakter przede wszystkim szeregowi na nowo zaprojektowanych i wyrafinowanych detali. Choć ogólny kształt samochodu pozostał taki sam, Škoda Scala otrzymała odświeżony grill, przednie i tylne reflektory oraz zderzaki – w połączeniu zmiany te dają wrażenie zupełnie nowego auta. Model ma teraz odmienioną sygnaturę świateł do jazdy dziennej oraz grafikę świateł tylnych. Sprawia to, że Škoda Scala jest łatwo rozpoznawalna nawet z daleka.

Uwagę zwracają zupełnie nowe reflektory. Mają one odmienione proporcje, dzięki czemu wyglądają bardziej sportowo i nowocześnie niż w poprzedniej wersji. Po raz pierwszy w tym segmencie projektanci wykorzystali technologię Matrix LED (jako wersję opcjonalną). W standardzie dostępne są natomiast reflektory Full LED. Elementy LED znajdują się również w światłach przeciwmgielnych.

- Aby umieścić reflektor jak najniżej, zmieniliśmy wewnętrzny układ elementów, uzyskując unikalną sygnaturę dzielonych świateł do jazdy dziennej. Działają one również jako kierunkowskaz - dodaje Pantůček.

Zmiany w zderzaku to efekt inspiracji czeskim kryształem. Nowy zderzak ma precyzyjne, ostre krawędzie i charakterystyczny kształt wlotu powietrza. Elementy strukturalne w osłonie chłodnicy przypominają teraz diamenty, które załamują i odbijają światło. Buduje to złudzenie „oddychającego” samochodu, a także wpływa na lepsze chłodzenie i aerodynamikę. Odporność na opór powietrza poprawiają m.in. dwie wyraźne lotki umieszczone w rogach zderzaka. Nie tylko otaczają one reflektor przeciwmgielny, ale także tworzą kanał dla przepływu powietrza i zmniejszają w ten sposób opór aerodynamiczny.