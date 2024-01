Audi Q7 2024. Po littingu zmiany nie tylko w wyglądzie

Audi Q7. Zmiany w wyglądzie

Ponadto – podobnie jak w Audi A8, Q8 i Q5 – cyfrowe tylne lampy OLED w połączeniu z systemami wspomagającymi posiadają funkcję sygnalizacji odległości. Jak to działa? Gdy inny użytkownik ruchu zbliży się do tyłu nieruchomego Q7 na odległość poniżej 2 metrów , jednostki sterujące automatycznie aktywują wszystkie cyfrowe segmenty OLED.

Audi Q7. Nowości w wyposażeniu

Audi Q7. Jakie silniki do wyboru?

Gamę nowego Q7 otwiera wariant 45 TDI quattro (zużycie paliwa w cyklu łączonym: 7,8–8,4 l/100 km, emisje CO2 w cyklu łączonym: 204–220 g/km) – trzylitrowy silnik wysokoprężny o mocy 170 kW (231 KM), zapewniający imponujący maksymalny moment obrotowy 500 Nm, który rozciąga się w zakresie od 1500 do 3000 obr./min. Audi Q7 45 TDI quattro przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,1 s. Jego prędkość maksymalna wynosi 226 km/h. Wyżej plasuje się 50 TDI quattro (zużycie paliwa w cyklu łączonym: 7,8–8,4 l/100 km, emisje CO2 w cyklu łączonym: 204–220 g/km), mocniejsza wersja o mocy 210 kW (286 KM) i momencie obrotowym 600 Nm. Ten duży SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,1 s i osiąga prędkość maksymalną 241 km/h (150 mil/h). Audi Q7 55 TFSI* (zużycie paliwa w cyklu łączonym: 10,1–11,0 l/100 km, emisje CO2 w cyklu łączonym: 229–251 g/km) jest wyposażone w sześciocylindrowy silnik benzynowy o pojemności skokowej trzech litrów, zasilany bezpośrednim wtryskiem paliwa, który zapewnia moc 250 kW (340 KM) oraz maksymalny moment obrotowy 500 Nm, dostępny w szerokim zakresie obrotów od 1370 do 4500 obr/min. Z tym turbodoładowanym silnikiem benzynowym Audi Q7 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,6 s i osiąga elektronicznie ograniczoną prędkość maksymalną 250 km/h.