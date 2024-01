Volkswagen Golf R. Tak wygląda w kamuflażu. Kiedy premiera?

Impreza Ice Race w Zell am See była idealnym miejscem do prezentacji przeszłości, teraźniejszości i przyszłości sportowych odmian Golfa. Spektakularny tor na lodzie i śniegu stał się wielką sceną, na której poza samochodami pojawiły się gwiazdy sportów motorowych. Legenda wyścigów Hans-Joachim Stuck i sześciokrotny mistrz świata w rallycrossie Johan Kristoffersson zaprezentowali różne modele sportowych Volkswagenów, jeżdżąc na granicy swoich możliwości. Wśród czterokołowych bohaterów imprezy znalazły się takie auta jak Golf I GTI, który świętował swoją premierę w 1975 roku oraz Golf IV R32 z 2002 roku, prekursor wszystkich wyczynowych wariantów z logo marki R. Volkswagen zaprezentował również inne historyczne pojazdy w wersji rajdowej: Golfa I GTI i dwa egzemplarze Golfa II.

Nowy Golf został zaprezentowany w Zell am See w czterech wariantach – nie tylko jako eksponat, ale także w akcji. Obok Golfa R i Golfa GTI można było zobaczyć także Golfa eHybrid i Golfa GTE.

„Ice Race to prawdziwy spektakl. Inni kierowcy w takich warunkach zakładają łańcuchy śniegowe, ale dla nas, kierowców wyścigowych, to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa” – mówi Hans-Joachim Stuck. Jest on dwukrotnym zwycięzcą 24-godzinnego Le Mans, byłym kierowcą Formuły 1 i mistrzem wyścigów samochodów turystycznych. „Na Ice Race można spotkać prawdziwych fanów sportów motorowych, a także wiele osób, które – gdyby nie ta impreza – nie mieliby wcale kontaktu z tego rodzaju sportem. Z tego co widziałem wracają do domu podekscytowani" – komentuje Stuck.