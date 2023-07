Goodwood Festival of Speed 2023. Sportowe samochody Toyoty na wodór i e-paliwo

Podczas tegorocznego festiwalu zespół TOYOTA GAZOO Racing pokaże swoje trzy mistrzowskie auta – GR Yarisa Rally1 HYBRID, który zdobył tytuł w WRC, GR010 Hybrid (mistrz WEC), a także GR DKR Hiluxa T1+, którego możliwości na torze off-roadowym zaprezentuje Nasser Al-Attiyah. W tym roku Katarczyk pomagał w przebudowie trasy, dodając do niej hopę „Nasser Jump”. Za kierownicą innych aut zasiądą m.in. Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kazuki Nakajima, a także Jari-Matti Latvala oraz Juha Kankkunen.

W Goodwood zostanie zaprezentowana GR Supra 100th Edition Tribute. To specjalna wersja sportowego coupe Toyoty, która powstała, by uczcić wyprodukowanie 100 egzemplarzy wyścigowej GR Supry GT4. Na rynek europejski trafi tylko 100 aut, które będą wyróżniały się lakierem Plasma Orange, lekkimi, 19-calowymi felgami w kolorze czarnego matu oraz wykończeniem deski rozdzielczej z włókna węglowego. Klienci będą mogli domontować opcjonalny tylny spojler, przypominający ten z auta GT4.

Sportowe samochody Toyoty na wodór i e-paliwo

Na Goodwood Festival of Speed Toyota zaprezentuje swoje wielokierunkowe podejście do dekarbonizacji motorsportu. Na torze pojawi się Toyota GR Supra GT4 Evo, która będzie zasilana syntetycznym e-paliwem, a na statycznej ekspozycji pokazane zostaną prototypowy samochód do wyścigów długodystansowych – GR H2 Racing Concept, oraz po raz pierwszy w Europie, model Mirai Sport Concept, czyli sportowa odmiana auta elektrycznego zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi. Samochód ma nową stylistykę przodu, obniżone zawieszenie, czarne nadwozie oraz 21-calowe felgi z oponami Michelin Pilot Sport S.