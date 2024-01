Używana Skoda Kodiaq (2016-2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Skoda Kodiaq to rozsądna propozycja dla tych, którzy poszukują przestronnego, komfortowego samochodu z nowoczesnymi rozwiązaniami, utrzymanego w tradycyjnym stylu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mimo że pojazd oferuje ekonomiczne silniki, kilka opcji napędu i różnorodne warianty konfiguracji, dość wysokie ceny skłaniają niektórych klientów do rozejrzenia się za konkurencyjnymi rozwiązaniami, a w tym segmencie możliwości wyboru są naprawdę bogate.

Skoda Kodiaq to wciąż jeden z najlepszych rodzinnych SUV-ów na rynku. Co prawda model ten doczekał się następcy, ale to idealny moment na to, aby rozejrzeć się za egzemplarzem z drugiej ręki, póki jest to wciąż aktualne i świeże auto. Jakie są recenzje dotyczące tego modelu? Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu?

Używana Skoda Kodiaq. Nadwozie/wnętrze

Skoda Kodiaq nie jest autem, które ma zwabić swoim wyglądem, imponującymi osiągami czy luksusem, ale czeska marka prezentująca swój największy SUV w 2016 roku stworzyła pojazd, który zaskakuje funkcjonalnością oraz przystępnym charakterem. Oczywiście auto prezentuje się atrakcyjnie, zwłaszcza w najwyższych wersjach wyposażenia z dużymi felgami, niebieskim lakierem i jasną tapicerką we wnętrzu, jednak takie modele na rynku wtórnym są rzadkością. Najczęściej spotykane są egzemplarze w srebrnym lub grafitowym kolorze z ciemną tapicerką, co jest praktyczne, zwłaszcza gdy w rodzinie są małe dzieci.

Pod względem zewnętrznym auto nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale jego rozmiary są imponujące. Kodiaq mierzy 4967 mm długości, 1882 mm szerokości, 1676 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2791 mm. Charakterystyczne są szeroki grill z pionowymi poprzeczkami i lampy LED, a niewielkie lampy przeciwmgielne umieszczone wysoko dodają pewnego uroku. Z tyłu natomiast widać, że mamy do czynienia z wciąż aktualnym i świeżo wyglądającym modelem Skody. Klapa bagażnika z mocnym przetłoczeniem, duże lampy z ostrą sygnaturą LED i wygładzony zderzak nadają pojazdowi nowoczesny wygląd. Linia boczna sprawia wrażenie muskularności, a łagodne przetłoczenie nadkoli dodaje wrażenia solidności. Choć Kodiaq nie jest pojazdem, który ma agresywny wygląd, odmiana Sportline dodaje mu nieco sportowego charakteru, a wersja Scout, choć droższa i rzadko spotykana, prezentuje się świetnie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią terenowe dodatki. Skoda Wnętrze również emanuje solidnością i przestronnością. Duże i płaskie powierzchnie, pionowe nawiewy, spory ekran systemu info-rozrywki idealnie wpasowany w centralną część kokpitu – to wszystko sprawia, że można poczuć się komfortowo i przytulnie. Wielofunkcyjny panel do sterowania klimatyzacją, wygodna kierownica, tradycyjne zegary, a także opcjonalne wirtualne wskaźniki to elementy, które zadowolą nawet wybrednego kierowcę. Dodatkowym atutem są liczne schowki, półki, uchwyty i inteligentne rozwiązania Simple Clever. Przestrzeń na nogi i nad głową dla pasażerów jest imponująca, nawet w trzecim rzędzie siedzeń, choć dla dorosłych może być już trochę ciasno podczas dłuższych podróży. Pojemność bagażnika również robi wrażenie – przy maksymalnym przesunięciu kanapy do przodu i złożonych oparciach trzeciego rzędu, bagażnik oferuje 720 litrów pojemności. Po złożeniu oparć drugiego rzędu, przestrzeń wzrasta do imponujących 2100 litrów.

Używana Skoda Kodiaq. Silniki/układ napędowy

Oferta silnikowa Skody Kodiaq już na początku wydawała się bardzo zróżnicowana. Bazą był silnik benzynowy 1.4 TSI o mocy 125 KM, jednak okazał się zdecydowanie niewystarczający dla tak dużego pojazdu o rodzinnym charakterze. Sensowniejszą alternatywą stał się silnik 1.4 TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym 250 Nm, dostępny także w wersji ACT z odłączanymi cylindrami podczas jazdy bez obciążenia. W 2018 roku zastąpiono go jednostką 1.5 TSI o podobnych parametrach, która okazała się wystarczająca do spokojnej i oszczędnej jazdy. Jednak po załadowaniu Kodiaqa sporym bagażem i kompletem pasażerów, elastyczność i dynamika drastycznie spadną. Ciekawszą opcją jest silnik 2.0 TSI o mocy 180 KM, a po roku 2019 również w wersji 190 KM z momentem obrotowym 320 Nm. Choć pali on sporo – 8,6 l/100km w cyklu mieszanym – oferuje imponującą dynamikę. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 211 km/h.

Dla najbardziej wymagających jest odmiana RS, która pojawiła się po liftingu. Pod maską pracuje silnik 2.0 TSI o mocy 245 KM i momencie obrotowym 370 Nm. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem przekładni DSG, co przekłada się na całkiem niezłe osiągi. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 234 km/h. Jeśli ktoś woli oszczędniejszą jazdę, to oferta Kodiaqa przewiduje również jednostki wysokoprężne. Dostępny był jedynie silnik 2.0 TDI o mocach 150, 190 lub po 2020 roku - 200 KM. Odmiana 190-konna dysponuje momentem obrotowym 400 Nm. Wersja z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów DSG osiąga 0-100 km/h w 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 209 km/h. Średnie spalanie tego mocnego i ciężkiego pojazdu wynosi zaledwie 5,8 l/100km.

Używana Skoda Kodiaq. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Czy istnieją poważne problemy z Skodą Kodiaq? W ciągu kilku lat nie zgłaszano zbyt wielu powtarzających się usterek, jednak wielu kierowców skarży się na sporadyczne problemy z elektroniką, takie jak komunikaty o błędach ESP, ABS, czujników ciśnienia w kołach czy czujników parkowania. Czasami aktywny tempomat odmawia posłuszeństwa, ale zazwyczaj są to chwilowe błędy, które po pewnym czasie same się naprawiają. Dodatkowo, niektórzy kierowcy zauważają oznaki rdzy na tylnej belce oraz w kilku innych miejscach w okolicach podwozia. Przy oględzinach potencjalnego egzemplarza warto zwrócić uwagę na te kwestie.

Na popularnym portalu z ogłoszeniami można znaleźć około 480 ofert Skody Kodiaq. Wybór jest szeroki, ale część samochodów pochodzi np. z salonów i są to egzemplarze poleasingowe. Za świetnie wyposażony model z silnikiem 2.0 TSI, napędem 4x4, skrzynią DSG i przebiegiem około 90 000 kilometrów z 2018 roku trzeba zainwestować około 115 000 złotych. Nieco taniej, bo za około 85 000 złotych, dostępny jest skromniejszy wariant z 2019 roku, z większym przebiegiem (około 161 000 kilometrów), wyposażony w silnik 1.5 TSI, napęd na przednią oś i skrzynię automatyczną.

Używana Skoda Kodiaq. Podsumowanie

Skoda Kodiaq to rozsądna propozycja dla tych, którzy poszukują przestronnego, komfortowego samochodu z nowoczesnymi rozwiązaniami, utrzymanego w tradycyjnym stylu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mimo że pojazd oferuje ekonomiczne silniki, kilka opcji napędu i różnorodne warianty konfiguracji, dość wysokie ceny skłaniają niektórych klientów do rozejrzenia się za konkurencyjnymi rozwiązaniami, a w tym segmencie możliwości wyboru są naprawdę bogate.

Używana Skoda Kodiaq zalety: przyjemna dla oka, stonowana stylistyka;

niezłej jakości materiały;

mnóstwo przestrzeni we wnętrzu;

wiele przydatnych rozwiązań, trzeci rząd siedzeń;

bardzo dobre wyposażenie i komfort jazdy.

Używana Skoda Kodiaq wady: wysokie ceny na rynku wtórnym;

dla niektórych, zbyt pospolita stylistyka.

Używana Skoda Kodiaq opinie

Zenon z Warszawy:

Jestem dumnym posiadaczem Skody Kodiaq i mogę śmiało powiedzieć, że to auto spełnia moje oczekiwania pod każdym względem. Przede wszystkim, ogromne wnętrze to prawdziwy atut, zwłaszcza dla rodziny. Trzeci rząd siedzeń jest praktyczny, a bagażnik po złożeniu tylnych siedzeń pozwala zmieścić naprawdę sporo. Silnik 2.0 TDI świetnie sobie radzi, oferując zarówno moc, jak i ekonomię. Jazda jest komfortowa, zwłaszcza na dłuższych trasach. Niestety, zdarzają się drobne problemy z elektroniką, ale ogólnie jestem zadowolony z mojego Kodiaqa. Natalia z Krakowa:

Skoda Kodiaq to dla mnie idealne połączenie stylu, komfortu i funkcjonalności. Jako matka dwójki dzieci, doceniam przede wszystkim przestronność i trzeci rząd siedzeń. Auto wydaje się być zaprojektowane z myślą o rodzinach. Silnik 1.5 TSI sprawdza się dobrze, choć spalanie mogłoby być nieco niższe. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie, ale niestety, kilka razy zdarzyły się drobne problemy z elektroniką. Pomimo tego, Skoda Kodiaq zyskała moje zaufanie jako solidny i funkcjonalny SUV. Tomasz z Wrocławia:

Skoda Kodiaq to moje pierwsze SUV i nie żałuję wyboru. Odpowiednia równowaga między komfortem a dynamiką jazdy sprawia, że codzienna podróż staje się przyjemnością. Silnik 2.0 TSI dostarcza odpowiedniej mocy, a napęd 4x4 daje poczucie pewności na różnych nawierzchniach. Wnętrze jest praktyczne, choć zauważyłem kilka plastikowych elementów. Mimo drobnych wad, uważam, że Skoda Kodiaq to świetna opcja w tym segmencie rynku.

Wybrane jednostki napędowe w Skoda Kodiaq: Silnik Pojemność Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.5 TSI ACT 1498 ccm 150 KM 250 Nm 200 km/h 9,8 s 6,4 l/100 km 146 g/km 2.0 TSI 1984 ccm 180 KM 320 Nm 205 km/h 8,0 s 7,4 l/100 km 173 g/km 2.0 TSI 1984 ccm 245 KM 370 Nm 235 km/h 6,5 s 8,6 l/100 km 196 g/km 2.0 TDI 1968 ccm 150 KM 340 Nm 195 km/h 9,8 s 5,4 l/100 km 144 g/km 2.0 TDI 1968 ccm 200 KM 400 Nm 216 km/h 7,7 s 6,5 l/100 km 166 g/km

