Rejestracje aut. Zobacz, które modele Polacy kupują najchętniej

W lutym bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost na rynku samochodowym. To już dziesiąty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku.

Skąd taki dobry wynik? To m.in. efekt prowadzonych działań promocyjnych poszczególnych marek. Obserwujemy coraz więcej ofert promocyjnych, które dotyczą nie tylko modeli z poprzedniego rocznika, ale także modeli z bieżącej produkcji. Działania te obejmują zarówno auta „klasyczne”, jak i elektryczne, co w przypadku tych drugich jest w części efektem Tesli. Marka ta w ostatnim roku wprowadziła szereg obniżek cen znacznie utrudniając życie konkurentom. O ile sprzedaż Tesli dynamicznie rosła, to w przypadku pozostałych marek nie zawsze się to udawało.