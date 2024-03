Volkswagen ID. Buzz GTX. Napęd na cztery koła i 340 KM mocy. Jakie ma wyposażenie?

Volkswagen Samochody Dostawcze zaprezentował premierowo nowego ID. Buzz GTX o mocy 250 kW (340 KM). ID. Buzz GTX w wersji ze standardowym rozstawem osi ma na pokładzie nowy akumulator o pojemności 79 kWh (netto). Wersja z wydłużonym rozstawem osi (plus 250 mm) jest zasilana nowym akumulatorem o pojemności 86 kWh (netto). Obie wersje GTX są standardowo wyposażone w napęd na cztery koła 4MOTION.

Volkswagen ID. Buzz GTX. Wygląd zewnętrzny

Zderzak w stylistyce GTX z czarnym grillem wlotu powietrza o strukturze plastra miodu i nowymi bocznymi elementami prowadzącymi powietrze, nadają mu charakterystycznego wyglądu. Nowe światła do jazdy w dzień są po lewej i prawej stronie zintegrowane ze zderzakiem. Wszystkie czarne elementy nadwozia, takie jak nowy grill wlotu powietrza, elementy prowadzące powietrze, napis GTX i obudowy lusterek zewnętrznych, są wykończone na wysoki połysk w kolorze czarnym. Standardowym wyposażeniem ID. Buzz GTX są 20-calowe felgi aluminiowe Solna. Gamę obręczy kół GTX uzupełniają dwa nowe wzory 21-calowych felg aluminiowych. Standardowym wyposażeniem są matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT. Nowy lakier w kolorze Cherry Red jest oferowany wyłącznie dla modelu ID. Buzz GTX. Ten czerwony kolor będzie konfigurowalny jako jednolite wykończenie lakieru i opcjonalnie w połączeniu z lakierem Mono Silver metallic jako wykończenie dwukolorowe.

Volkswagen ID. Buzz GTX. Jaki ma napęd?

Nowy ID. Buzz GTX jest wyposażony w dwa elektryczne silniki napędowe. Silnik o mocy 80 kW napędza przednią oś, podczas gdy silnik o mocy 210 kW napędza tylną oś. Razem tworzą napęd na wszystkie koła. Prędkość maksymalna GTX jest elektronicznie ograniczona do 160 km/h. Elektryczne silniki napędowe w ID. Buzz GTX są zasilane energią z akumulatora o pojemności 79 kWh lub 86 kWh. Akumulator o pojemności 79 kWh można ładować na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 185 kW. Przy maksymalnej wydajności ładowania w około 26 minut można go naładować od 10 do 80 procent. Natomiast akumulator 86 kWh na stacjach szybkiego ładowania DC można ładować z mocą do 200 kW. Przy maksymalnej mocy ładowania jest on również ładowany od 10 do 80 procent w około 26 minut.

Dzięki dodatkowej mocy 100 kW (136 KM) i układowi napędowemu 4MOTION, ID. Buzz GTX oferuje możliwość uciągu przyczep o większej masie. Wersja z normalnym rozstawem osi może bez wysiłku uciągnąć do 1800 kg (przyczepa hamowana, nachylenie 8 procent), podczas gdy ID. Buzz GTX z długim rozstawem osi ma maksymalny uciąg 1600 kg. Maksymalna masa przyczepy została zatem zwiększona odpowiednio o 800 i 600 kg.

Volkswagen ID. Buzz GTX. Dostępne wersje

ID. Buzz GTX ze standardowym rozstawem osi jest dostępny jako pięciomiejscowe auto z trzyosobową kanapą w tyle dzieloną w proporcjach 40:60 lub w wersji sześciomiejscowej, z dwoma pojedynczymi fotelami w drugim i trzecim rzędzie. ID. Buzz GTX z dłuższym rozstawem osi będzie dostępny także jako auto pięcio- lub sześcioosobowe z fotelami w identycznej konfiguracji, a dodatkowo pojawi się możliwość zamówienia wersji siedmiomiejscowej, z trzyosobową kanapą w drugim rzędzie i dwoma pojedynczymi fotelami w trzecim rzędzie. Siedzenia w drugim rzędzie można przesuwać wzdłużnie o 150 mm (auto ze standardowym rozstawem osi) lub o 200 mm (model z długim rozstawem osi).

Volkswagen ID. Buzz GTX. Pojemność bagażnika

Pojemność bagażnika ID. Buzz GTX w wersji ze standardowym rozstawem osi i pięcioma miejscami wynosi od 1121 litrów (do górnej krawędzi oparć tylnych siedzeń) do 2123 litrów (złożona tylna kanapa, załadunek do górnej krawędzi oparć przednich siedzeń). ID. Buzz GTX z długim rozstawem osi jest jeszcze bardziej przestronny: po załadowaniu do górnej krawędzi oparć drugiego rzędu siedzeń dostępna jest pojemność 1340 litrów. Przy tylko dwóch pasażerach w przodzie, dłuższy ID. Buzz GTX może pomieścić do 2469 litrów bagażu. Nawet jeśli na pokładzie znajduje się siedem osób, ID. Buzz GTX może pomieścić za trzecim rzędem siedzeń 306 litrów bagażu. W zależności od konfiguracji siedzeń, obie wersje ID. Buzz GTX mogą być wyposażone w podłogę bagażnika typu Multiflex. Można ją ustawić na dwóch poziomach i uzyskać – po złożeniu tylnych siedzeń – płaską przestrzeń ładunkową.

Volkswagen ID. Buzz GTX. Nowy sprzęt, oprogramowanie oraz ChatGPT

ID. Buzz GTX poszczycić się może gruntownie zaktualizowaną gamą sprzętu i oprogramowania. Nowością na pokładzie jest wyświetlacz head-up display (opcjonalny) oraz najnowsza generacja systemów infotainment (standard) z nową nawigacją menu i grafiką, a także z szybszym procesorem. Ekran dotykowy systemu ma teraz przekątną 12,9 cala zamiast 12,0 cala (przekątna 33 cm zamiast 30 cm). Nowością jest także podświetlany pasek dotykowy do regulacji temperatury i głośności. Nowy asystent głosowy IDA4 jest obsługiwany za pomocą poleceń wydawanym naturalnym głosem. Umożliwia on nie tylko sterowanie wieloma funkcjami pojazdu, ale także udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, korzystając z połączenia online z bazami danych, takimi jak Wikipedia. Innowacyjny asystent głosowy IDA jest dodatkowo zintegrowany z chatem ChatGPT (AI/sztuczna inteligencja). Kolejną nowością jest aplikacja Wellness, która wykorzystuje wstępnie skonfigurowane programy do dostosowywania różnych funkcji pojazdu w celu poprawy samopoczucia podczas jazdy lub ładowania. Kolejną nowością jest system ostrzegania podczas wysiadania. Ostrzega on o pojazdach silnikowych i rowerach zbliżających się od tyłu po otwarciu drzwi. Przedsprzedaż ID. Buzz GTX rozpocznie się latem.

