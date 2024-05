Importujesz auto z Chin? Poniesiesz dodatkowe koszty. Komisja Europejska już szykuje dodatkowe opłaty!

– Importując nowy napędzany elektrycznie pojazd z Chin, trzeba będzie liczyć się z tzw. cłem wyrównawczym i antydumpingowym. Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez Komisję Europejską, czyli do listopada 2024 r., importerzy takich aut nie będą ponosili dodatkowych opłat z tytułu ceł i innych danin. Jednak obowiązywała ich będzie konieczność dodatkowej rejestracji faktu zakupu takiego pojazdu - co ma miejsce od 5 marca bieżącego roku.

– Wszystkie pojazdy, które zarejestrowane zostały jako sprowadzone z Chin zgodnie z obowiązującym od marca 2024 r. rozporządzeniem, będą mogły podlegać opłatom z tytułu cła wyrównawczego lub antydumpingowego – tłumaczy Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.