Wystarczy prawo jazdy kategorii AM. Tak wkrótce będziemy podróżować?

W ciągu ostatnich lat sposób postrzegania transportu uległ ewolucji, odzwierciedlając zarówno transformację branży motoryzacyjnej, jak i zmiany wartości społecznych. Rozwój technologii mobilnych i aplikacji, które pozwalają użytkownikom zamawiać przejazdy bezpośrednio przez platformy cyfrowe, redefiniuje stosunek wielu grup społecznych do korzystania z samochodu. Dodatkowo rosnąca świadomość wpływu transportu na środowisko i konieczność zrównoważonego rozwoju branży moto przekłada się w istotny sposób na coraz większą popularność mikromobilności, która coraz częściej wybierana jest przez różne grupy użytkowników, jako najefektywniejsza forma komunikacji.

Zmiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat miały znaczący wpływ na preferencje transportowe. Recesja z początku XXI wieku, wzrost cen paliw, a także rosnące zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego to tylko niektóre z czynników, które przyczyniły się do zmiany podejścia do tradycyjnych środków transportu. Zjawisko to jest widoczne nie tylko wśród młodszych pokoleń, ale również wśród starszych dorosłych, którzy coraz częściej doceniają zalety alternatywnych rozwiązań transportowych, jak mikromobilność, która oferuje dużą elastyczność i niezależność​ komunikacyjną.

Integracja technologii w życiu codziennym zmienia nasze podejście do mobilności. Rosnąca popularność aplikacji mobilnych i platform cyfrowych wykorzystywanych do planowania oraz realizacji codziennych podróży czy dostępność pojazdów elektrycznych z kategorii mikro, przekształca tradycyjne wzorce korzystania z transportu. Takie rozwiązania nie tylko zmniejszają ograniczenia komunikacyjne, ale także przyczyniają się do większej elastyczności, bezpieczeństwa i ekonomiczności przemieszczania się, co jest kluczowe dla utrzymania i wzmacniania niezależności na każdym etapie życia.

Coraz więcej osób odchodzi od korzystania z tradycyjnego samochodu na rzecz transportu publicznego oraz rozwiązań z zakresu mikromobilności[1]. To zjawisko jest napędzane nie tylko przez dążenie do bardziej zrównoważonego stylu życia, ale także przez zmiany w urbanizacji i wzrost kosztów utrzymania auta.

– Mikromobilność, czyli korzystanie z niewielkich pojazdów elektrycznych na krótkich odcinkach dostarcza użytkownikom szereg korzyści, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie się przemieszczają. Przede wszystkim są dostępne dla szerokiej grupy konsumentów. Z miejskich minielektryków może korzystać zarówno młodzież, już od 14 roku życia, (pod warunkiem że posiada prawo jazdy kat. AM), jak i dorośli urodzeni przed 1995 rokiem bez dodatkowych uprawnień. Są one także przystosowane do obsługi przez osoby z ograniczeniami ruchowymi i nie wymagają badań lekarskich. Ponadto są zdecydowanie bardziej efektywne w gęsto zaludnionych przestrzeniach miejskich. W związku z tym, że większość mikropojazdów elektrycznych może poruszać się po chodnikach i traktach dla pieszych, umożliwiają użytkownikom sprawne omijanie korków i zwinne przemieszczanie się, dzięki czemu stanowią doskonałą alternatywę dla samochodów spalinowych – podkreśla Maciej Płatek, Prezes Zarządu firmy Electroride.

W odpowiedzi na nowe potrzeby mieszkańców, miasta na całym świecie rozwijają infrastrukturę wspierającą mikromobilność: coraz powszechniej wprowadzane są Strefy Czystego Transportu, możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne czy bezpłatny postój w strefach płatnego parkowania. Oprócz aspektów technologicznych i ekonomicznych, zmiany w preferencjach transportowych są także wynikiem ewolucji społecznych wartości. Starsze pokolenia, które dorastały w czasach szybkiego rozwoju branży motoryzacyjnej i powszechnej dostępności aut spalinowych, postrzegały samochód jako symbol pozycji, prestiżu czy statusu społecznego[2]. Wybierają prywatne pojazdy ze względu na przyzwyczajenie oraz percepcję komfortu i prywatności. W przeciwieństwie do nich młodsze grupy, takie jak millenialsi i pokolenie Z, zupełnie inaczej postrzegają posiadanie auta. Ponad połowa (56%) respondentów z pokolenia Z biorących udział w badaniu społecznym przeprowadzonym w 2019 r.[3] stwierdziła, że samochód to w zasadzie nic więcej niż środek transportu. Najmłodsi użytkownicy częściej też wybierają alternatywne formy transportu. Wynika to zarówno z troski o środowisko, jak i z większego nacisku na koszty i wygodę.

Mikromobilność cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych ludzi, którzy cenią sobie elastyczność i szybkość przemieszczania się po zatłoczonych metropoliach. Dodatkowo rosnąca urbanizacja i digitalizacja wpływają na preferencje transportowe młodszych osób, które oczekują rozwiązań integrujących technologię z codziennym życiem, oferujących nie tylko transport, ale także usługi dodane, np. planowanie trasy.

– Warto wiedzieć, że nowoczesne rozwiązania z zakresu mikromobilności cieszą się rosnącym zainteresowaniem również najstarszych grup kierowców. Miejskie elektryki oferują seniorom większą niezależność w codziennym życiu. Przyciąga ich ekonomiczność tych rozwiązań, niskie koszty zakupu i utrzymania oraz wygoda użytkowania. Ponadto są idealne do przemieszczania się po mieście, pozwalając na łatwy dostęp do usług, spotkań towarzyskich i aktywności rekreacyjnych. To znacząco wpływa na ich jakość życia, zdrowie i samodzielność. Wzrost świadomości włodarzy miejskich i rozwój infrastruktury sprzyjającej nowoczesnym formom transportu może jeszcze bardziej ułatwić integrację mikromobilności w życie codzienne mieszkańców – podsumowuje Maciej Płatek, Prezes Zarządu firmy Electroride.

Współczesne miasta coraz śmielej rozwijają sieć systemów komunikacyjnych, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się bez ograniczeń, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej użytkowników. Elektryki miejskie z kategorii mikro stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych oraz wspierają redukowanie barier komunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się większą niezależnością i swobodą w eksplorowaniu miejskiej przestrzeni, co przekłada się na wyższą jakość życia zarówno najmłodszych, jak i najstarszych grup społecznych.

